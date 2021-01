Vue du logo de la multinationale américaine de commerce électronique Amazon. . / Friedemann Vogel / Archives

Amazon a annoncé son premier achat de onze Boeing 767-300, dans le but d’augmenter sa flotte et de fournir plus rapidement les produits aux clients. Les achats comprennent sept avions Delta et quatre avions WestJet, qui rejoindront le réseau en 2022.

“Notre objectif est de continuer à servir les clients aux États-Unis de la manière qu’ils attendent d’Amazon, et l’achat de notre propre avion est la prochaine étape vers cet objectif”, a déclaré Sarah Rhoads, vice-présidente d’Amazon Global Air, à une déclaration publiée par l’entreprise. Il a ajouté: “Avoir une combinaison d’avions loués et possédés dans notre flotte en expansion nous permet de mieux gérer nos opérations, ce qui nous aide à continuer à servir nos clients.”

La société basée à Seattle a étendu ses opérations de fret aérien ces dernières années. D’où la décision d’acquérir son propre avion pour continuer d’avancer à cet égard. Les quatre avions achetés à WestJet en mars sont actuellement en cours de conversion pour être utilisés comme équipement de fret et rejoindront le réseau Amazon Air en 2021; tandis que les sept avions Delta entreront dans le réseau de fret aérien d’Amazon en 2022.

En plus de sa flotte d’avions, la société dispose de centres de livraison dans les aéroports, construit des entrepôts à proximité des zones résidentielles et a lancé un programme permettant à des tiers d’expédier leurs produits à l’aide de fourgons peints avec le logo de l’entreprise.

Il y a quelques mois, Amazon Air, qui a été lancé en 2016, a annoncé l’investissement dans des équipements électriques de pointe pour le service au sol et des panneaux solaires sur les toits prévus dans certaines installations.

L’entreprise continue de progresser dans la gestion des livraisons avec son propre équipement, qui comprend des dizaines de milliers de véhicules cargo. Le but est de dépendre de moins en moins de tiers. Quoi qu’il en soit, elle gère déjà la plupart de ses propres livraisons et est devenue la rivale d’entreprises qui, il y a quelques années à peine, livraient presque tous les produits de l’entreprise. FedEx Corp. a déclaré en 2019 qu’elle ne renouvellerait pas son contrat de livraison aérienne avec Amazon, selon Bloomberg.

L’expansion continue

C’est une entreprise avec plusieurs gammes qui vont des assistants virtuels aux appareils de santé, en passant par l’industrie du divertissement avec son produit Amazon Prime. Et maintenant, il entrera dans de nouvelles terres. Il y a quelques jours, c’était une nouvelle que l’entreprise a entamé des négociations pour l’achat du producteur de podcast Wondery, créé par l’Argentin Hernán López. López est avocat, fondateur et PDG du réseau audio à la demande évalué à plus de 300 millions de dollars.

De plus, il est en passe d’augmenter chiffre d’affaires de plus de 40 millions USD cette année, avec environ 75% de ces fonds provenant La publicité et le reste grâce à l’attribution de licences pour la télévision et abonnements aux services d’abonnement -comme Audible et Stitcher Premium- et au service de Abonnement premium Wondery, qui a été lancé à la mi-2020. Il a précisé que le les négociations sont toujours en cours et que «la réalisation de cette transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles».

