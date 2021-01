La société fondée par le milliardaire Jeff Bezos est devenue l’une des entreprises qui rivalise avec d’autres géants tels que Facebook ou Google dans les candidatures. REUTERS

Amazon est connue pour être l’une des entreprises les plus difficiles d’accès pour les travailleurs qui ont l’intention d’y entrer car les entretiens sont composés de questions rigoureuses liées à 14 principes de base du leadership., selon le portail Business Insider.

Au fur et à mesure de la croissance de son activité publicitaire, proche de près de 17 milliards de dollars, la société fondée par le milliardaire Jeff Bezos est devenue l’une des entreprises qui rivalise avec d’autres géants tels que Facebook ou Google dans les demandes d’emploi, comme l’expliquent des initiés proches des pratiques d’embauche d’Amazon.

“Cela donne du prestige d’avoir Amazon au programme“A expliqué l’un des candidats qui est actuellement en processus de sélection, selon la publication.

Business Insider s’est également entretenu avec des employés actuels et non actuels pour trouver des conseils sur la façon d’obtenir un emploi chez Amazon.

Les 14 principes de leadership d’Amazon sont à la base du processus d’entretien. Celles-ci incluent «l’obsession du client» et «apprendre et être curieux».

Une recommandation donnerait un avantage aux candidats, tandis que Les employés de l’entreprise qui prospère le plus dans la pandémie – qui vend 10 000 $ la seconde et approche le million d’employés – reçoivent une prime pour cela.

Cependant, selon Glassdoor, le site Web sur lequel les travailleurs évaluent les entreprises, Amazon ne semble pas accorder trop d’importance à ce fait, contrairement à ce qui se passe avec d’autres entreprises technologiques.

Tellement que seuls 12% des utilisateurs de cette plateforme ont obtenu un entretien avec Amazon via une recommandation; Ce chiffre entre en conflit avec les 15% d’employés de Netflix qui ont obtenu un emploi grâce à des références ou 25% des employés de Facebook, selon Glassdoor.

À cet égard, un porte-parole du cabinet Bezos a expliqué que si les références peuvent «pousser» les candidats, le processus de sélection des entretiens joue un rôle plus important.

Amazon est connu pour ses questionnements difficiles lors des entretiens. En fait, au lieu de poser des questions sur les CV des candidats, ils s’intéressent au comportement. L’objectif n’est autre que de trouver des personnes qui partagent la culture de l’entrepriseBusiness Insider a noté.

Connor FolleyLe PDG de Downstreet, une société de technologie publicitaire axée sur Amazon, a expliqué qu’il s’était préparé aux entretiens en rassemblant toutes les questions dans un document Word. «Vous constaterez que des personnes sans expérience en marketing sont embauchées pour occuper un rôle de gestionnaire», a déclaré Folley. Et il a ajouté: “L’inclinaison vers ces principes de leadership est plus importante que d’avoir de l’expérience dans le poste.”

Jeff Bezos, PDG d’Amazon (Andrew Harrer / Bloomberg)

Selon la publication, quelques exemples de questions typiques qui sont posées lors des entretiens sont: «Parlez-moi d’un moment où vous avez été en désaccord avec un gestionnaire ou un membre de l’équipe; J’ai décrit un moment où les attentes de son travail ont été dépassées; parlez-moi du moment où vous avez dû gérer une crise; donnez-moi un exemple où vous avez dû prendre une décision commerciale à fort impact avec peu de données ou peu de temps».

Il a également souligné que les 14 principes de leadership d’Amazon sont à la base du processus d’entretien. Celles-ci incluent «l’obsession du client» et «apprendre et être curieux».

Et il a ajouté qu’Amazon utilise également la méthode STAR (Situation, Tâche, Action et Résultat) lors des entretiens. Les candidats sont d’abord invités à décrire une situation qu’ils ont rencontrée avec l’un des principes de leadership, puis ils sont invités à détailler le problème et comment ils l’ont résolu.

Comment fonctionne le processus d’entrevue

Business Insider précise que le processus d’entrevue prend environ un mois, qui fournit des détails comme un processus rapide. Les recruteurs communiquent avec les candidats sur les prochaines étapes à suivre deux jours après l’entretien téléphonique.

En échange, ceux qui ont mené un entretien personnel devraient s’attendre à une réponse dans les cinq jours suivant l’entretien, selon des sources familiarisées avec le système de sélection.

Les candidats rencontrent environ six employés, chacun posant des questions sur les principes de leadership. Au total, tout ce processus peut prendre six heures ou plus, selon les sources.

Un entretien téléphonique est suivi d’entretiens personnels avec diverses personnes. C’est ce que l’on appelle le système de «boucle» d’Amazon.

Le processus fonctionne donc comme suit: les candidats interrogent environ six employés, chacun posant des questions sur les principes du leadership. Au total, tout ce processus peut prendre six heures ou plus, selon les sources.

La plupart des enquêteurs sont des employés de la zone pour laquelle le candidat est interviewé, mais il y a aussi une personne appelée «haussier de barre» d’un autre service qui agit en tant que partie neutre. Leur objectif est de s’assurer que le candidat est meilleur que la moitié des employés qui occupent actuellement le poste.

