Ce mercredi, Amazon a envoyé une lettre au président Joe Biden proposant d’aider la Maison Blanche à distribuer le vaccin COVID-19, ce qui représente un changement radical par rapport à la relation que la société entretenait avec l’ancien président Donald Trump, qui a fréquemment attaqué l’entreprise et son fondateur Jeff Bezos, la personne la plus riche du monde.

Monde de Miami/Le journal

L’administration Biden est confrontée au défi d’accélérer le déploiement du vaccin à travers le pays. Dans la lettre, le directeur de la consommation mondiale d’Amazon, Dave Clark, a déclaré que la société était prête à aider à atteindre l’objectif de vacciner 100 millions d’Américains au cours des 100 premiers jours de la présidence de Biden, a rapporté ..

“Nous sommes prêts à tirer parti de nos opérations, de nos technologies de l’information, de nos capacités de communication et de notre expertise pour aider votre administration dans l’effort de vaccination”, a écrit Clark, soulignant que l’infrastructure de l’entreprise “nous permet d’avoir un impact significatif”.

Amazon, le deuxième employeur des États-Unis, prévoit d’administrer des vaccins dans ses installations une fois qu’ils seront disponibles, a déclaré Clark.

Retards

Jusqu’à présent, la distribution du vaccin a été confrontée à des problèmes et à des plaintes pour insuffisance d’approvisionnement. Plusieurs États ont été confrontés à des pénuries en élargissant l’admissibilité à plus de résidents.

La ville de New York a à elle seule annulé 23000 rendez-vous de vaccination mercredi en raison d’un retard dans l’expédition des vaccins Moderna, a rapporté le site Web Gothamist. Vendredi, les gouverneurs des États du Michigan, du Wisconsin et du Minnesota ont informé l’administration Trump qu’ils seraient obligés d’annuler les prochaines séries de vaccination de masse si le gouvernement fédéral ne faisait pas plus pour les aider à obtenir plus de vaccins.

Amazon suivra l’exemple d’autres entreprises qui ont offert leur aide dans la distribution du vaccin. Forbes a rapporté que Starbucks collaborera à la distribution du vaccin dans l’État de Washington.

En décembre, Biden a promis “au moins 100 millions de vaccins COVID-19 dans les bras du peuple américain” au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir et qu’il en ferait “une priorité nationale” afin que les plus petits puissent retourner au écoles, tel que rapporté par le New York Times.

Pour atteindre cet objectif, le plan comprend une mobilisation de l’Agence fédérale de gestion des urgences ainsi que de la Garde nationale, de l’aide de la loi sur la production de défense pour produire des fournitures telles que des seringues ainsi que pour établir des sites de vaccination.