Plus de sept mois après le décret établissant les restrictions obligatoires dues à la pandémie, le président Alberto Fernández définira aujourd’hui avec le chef du gouvernement de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta et le gouverneur Axel Kicillof le changement de phase sanitaire pour la zone métropolitaine de Buenos Aires (AMBA). On s’attend à ce qu’il y ait une plus grande flexibilité dans les contrôles contre le coronavirus.

Selon les derniers messages officiels et transcendés de Casa Rosada, tout indique qu’il y a un consensus pour que les dirigeants quittent l’isolement social préventif et obligatoire (ASPO) et se dirigent vers le stade de la distanciation (DISPO), compte tenu de la diminution sensible et soutenue de décès dus au COVID-19 et infections dans la région la plus peuplée du pays. Aujourd’hui, il y a eu des déclarations de fonctionnaires des deux administrations dans le même sens.

Officiellement, la ville et le Grand Buenos Aires sont en phase 3 de quarantaine obligatoire, avec une autorisation croissante d’activités économiques plus importantes. La logique d’ASPO est de minimiser les mouvements pour circuler, faire des achats de base et faire tout ce qui n’est pas interdit.

Cependant, dans la pratique, les citoyens organisaient déjà des rassemblements sociaux dans la zone métropolitaine et adaptaient leurs habitudes à une nouvelle normalité. La déclaration DISPO va configurer, dans un premier temps, une mobilité «sincère» et plus grande pour les activités interdites.

“En fait, pratiquement rien ne changera à Buenos Aires. Vous pourriez permettre certains rassemblements sociaux avec un certain nombre de personnes. Mais on le voit dans l’AMBA, avec la mobilité qui existe, on voit qu’il n’y a pas de restrictions », a-t-il admis à radio Rivadavia Lisandro Bonelli, Chef de Cabinet du Ministère de la Santé de la Nation.

Différences entre DISPO et ASPO

Bien que chaque province qui a rejoint DISPO au cours de l’année ait adopté ses propres critères et horaires, les activités suivantes sont généralement autorisées dans cette phase:

– Une plus grande flexibilité pour les rassemblements sociaux dans les maisons privées

Le Gouvernement a décrété que des rassemblements sociaux pouvaient avoir lieu, mais dans des espaces en plein air. Dans l’AMBA, il était possible de le faire également dans les bars et les restaurants avec l’application de protocoles. En règle générale, les gouverneurs avaient tendance à permettre des rassemblements sociaux dans des maisons privées pendant des jours spécifiques au stade DISPO, avec un permis pouvant aller jusqu’à 10 personnes.

– Activités sportives de groupe amateur

Au stade de la distanciation, les provinces permettent généralement des activités sportives amateurs en groupe pouvant accueillir jusqu’à dix personnes, comme des terrains de soccer 5, entre autres.

– Événements publics à capacité et protocoles de santé limités

La ville de Buenos Aires a déjà approuvé des protocoles de distanciation pour assister à des spectacles en plein air, tels que des récitals. Dans les quartiers de l’intérieur qui sont lointains, le retour des événements publics privés, y compris les salles de fêtes, est déjà avancé, toujours avec des protocoles approuvés.

– Plus de cours en présentiel dans les écoles et les universités sont activés

Avant l’annonce d’une nouvelle phase sanitaire, le gouvernement national a permis le retour aux cours en personne dans les universités, avec des protocoles et l’autorisation d’utiliser les transports en commun pour les étudiants et les enseignants. Dans la ville de Buenos Aires, le ministre de l’Éducation de Buenos Aires, Soledad Acuña, a prévu que tous les élèves pourront reprendre leurs cours dans des classes en face à face la semaine prochaine, par équipes et quelques heures par semaine. «Demain (pour aujourd’hui) nous annoncerions que tous les garçons et filles de tous les niveaux peuvent revenir à certains espaces en face-à-face avant la fin de l’année », a déclaré Acuña à la radio Mitre.

– Augmentation de la capacité des établissements gastronomiques, culturels et sportifs

La capacité d’assistance en personne est généralement augmentée, avec des plafonds, pour la gastronomie, les centres commerciaux, les musées, les galeries, le cinéma, la culture indépendante et les théâtres commerciaux. Actuellement, la capacité des gymnases et des établissements gastronomiques est de 25% pour les lieux fermés.

Chez ASPO, les seules personnes qui peuvent utiliser les transports en commun sont les travailleurs essentiels. La DISPO n’exclut pas de futures modifications des critères, bien qu’en général les restrictions et les contrôles aient été maintenus dans les provinces.

La loi sur le télétravail entrera en vigueur dans la zone métropolitaine, puisqu’elle commencera à s’appliquer 90 jours après la fin de l’isolement préventif et obligatoire.