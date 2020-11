Le colonel Amelio Robles, qui est né femme et a choisi d’être un homme pendant ses années révolutionnaires.

Malaquías Amelia de Jesús est née femme en 1889. Amalio Robles Ávila est décédée un homme en 1980. Lui et elle sont la même personne. Celui qui a pris les armes à la Révolution mexicaine, habillé en homme lorsqu’il s’est enrôlé dans l’armée d’Emiliano Zapata, a atteint le grade de «colonel» et est devenu «colonel»., décoré et reconnu par l’armée comme un vétéran et légionnaire révolutionnaire.

C’était transgenre, oui. Peut-être l’un des premiers cas connus et documentés au Mexique d’une femme qui, dès son plus jeune âge, a changé ses jupons pour des pantalons et a choisi l’image et la vie d’un homme, dans les lointaines années 20 du siècle dernier. Qui sait s’il était alors plus facile pour elle, une femme de la campagne, de se transformer que de se considérer comme lesbienne.

La chercheuse Gabriela Cano, auteur d’un article académique intitulé “Amelio Robles, masculinité (transgenre) dans la révolution mexicaine”, assure que la bonne chose est de le reconnaître comme une personne transgenre.

Peut-être pendant leur transition, explique Cano, Amelia Robles pourrait se caractériser comme lesbienne puis se transformer en personne transgenre avec une identité masculine.

Aux fins de cette histoire, Le colonel Robles Ávila sera Amelia jusqu’à la frontière où son changement se produit.

Amelia Robles, dans sa jeunesse, toujours en tant que femme, avant de rejoindre la Révolution.

Cette vie exceptionnelle a commencé dans l’état de Guerrero, dans une petite ville appelée Xochipala, municipalité de Zumpango del Río, où Le 3 novembre 1889, Malaquías Amelia de Jesús est née, la plus jeune de trois enfants du mariage de Casimiro Robles et Josefa Ávila.

C’était une fille de la campagne, mais pas pauvre. Son père était un éleveur bien établi, propriétaire de 42 hectares de terres agricoles et de pâturages, d’une petite usine de mezcal, et pendant un certain temps assistant du commissaire local, selon la chercheuse Olga Cárdenas Trueba.

Comme peu de femmes de l’époque, Amelia a eu l’occasion d’étudier à l’école élémentaire et de recevoir une bonne éducation catholique en faisant partie de la Société des Filles de Marie de la Médaille Miraculeuse, une congrégation vouée à l’approfondissement de la formation spirituelle des jeunes filles.

Elle a appris à coudre, laver et repasser comme n’importe quelle autre fille de son temps. Mais il aimait aussi monter, apprivoiser et lasso des chevaux, traire et manipuler des armes. Depuis Ils disaient déjà qu ‘”elle était à moitié virile”, selon les témoignages de ceux qui la connaissaient dans ces années, recueillis dans les enquêtes de Cano et Cárdenas.

Un personnage rebelle a également été cuit à Amelia depuis la mort de son père, alors qu’elle n’avait que trois ans, et après le deuxième mariage de sa mère. Elle n’a jamais pu s’entendre avec son beau-père ou avec ses trois demi-frères et sœurs, enfants de sa mère et de ce beau-père. Son histoire raconte même qu’il était en prison deux fois et l’un d’eux pour avoir tué un demi-frère.

Il y avait aussi un intérêt politique pour cette jeune femme, car En 1911, il faisait partie d’un club Madero (ceux qui promouvaient le suffrage effectif et la non-réélection proclamés par Francisco I. Madero), et entre 1912 et 1913, il s’était déjà enrôlé dans l’armée du Sud d’Emiliano Zapata.

Cano affirme que le lien d’Amelia avec le zapatisme “était moins idéologique que vital”. Elle le dit elle-même dans une interview de 1927 avec le journaliste Miguel Gil, à qui il avoue que il a quitté son domicile pour rejoindre la Révolution “pour une simple folie de fille, une aventure comme les autres”.

– Et quelle sensation avez-vous ressentie lorsque vous étiez en pleine aventure? – Demande le journaliste.

“Celui d’être totalement libre,” répond Amelia.

Lorsqu’elle a rejoint la Révolution, c’était une jeune femme d’environ 21 ou 22 ans. Dès lors, la seule photo qu’il y a d’elle encore habillée en femme correspond. L’écrivain Febronio Díaz il la décrit comme “une femme vraiment jolie, enneigée, avec des tresses de blé mûres, des yeux verts sereins qui sont devenus félins et intimidants”. Ils l’appelaient «La Güera Amelia».

Changer de camp

Mais la folie juvénile devint déjà une conviction dans «le bal», comme on appelait familièrement les armées révolutionnaires populaires. “Au début, ce n’était pas une simple folie, mais j’ai appris plus tard ce que représentait un révolutionnaire”Amelia a déclaré au journaliste Miguel Gil.

Jusqu’en 1918, il fait partie de l’armée Zapata, où il obtient le grade de colonel.

Il n’y a aucun doute sur ses mérites révolutionnaires. La recherche la place dans des batailles révolutionnaires historiques et Dans ses dossiers personnels, elle a elle-même laissé un blog qui enregistrait plus de 70 actions armées auxquelles elle avait participé..

À ce moment-là, Amelia portait déjà un pantalon et une chemise, et était confondue avec l’un des combattants révolutionnaires: un pantalon et une chemise de couverture, un chapeau et une arme. Mais elle était toujours Amelia, la femme qui avait atteint le grade de colonel dans l’armée de Zapata, qui la tenait apparemment en haute estime.

C’étaient des années mixtes. Des pactes et des luttes. Des caudillos qui dirigeaient chacun son armée. Au milieu de ce fleuve trouble de la Révolution, Amelia a quitté l’armée de Zapata, a rendu ses armes et a comparu devant le quartier général des opérations militaires de Guerrero, à la tête de 315 hommes..

En retour, Amelia reçut la grâce du gouvernement de Venustiano Carranza, déjà issu de la Révolution, mais confronté à d’autres factions. En le reconnaissant, La jeune femme a officiellement rejoint l’armée Carranza jusqu’en 1921, date à laquelle elle a obtenu la licence finale.

Là, il n’a pas arrêté sa carrière d’armes. Même après la Révolution, qui a pris fin en 1920, sont venues des périodes d’ajustements, de trahisons, de soulèvements et encore plus de sang.

Alors “La Coronela” a repris les armes en 1924 pour soutenir le gouvernement du général Álvaro Obregón, président du Mexique. En prenant cette décision, Amelia a dû accepter que son grade n’était pas reconnu – peut-être parce qu’elle était une femme – et se contenter du grade de sergent.

Elle n’a pas dû aimer ça, mais elle a quand même combattu et a été grièvement blessée dans l’une des batailles. Au terme de cette étape, «le colonel» a décidé de se transformer définitivement en «colonel». Jamais plus elle ne s’est laissée appeler Amelia Robles, «la Güera Amelia» ou «Coronela» Robles.

Chez lui à Guerrero, où il se consacre aux champs.

Désormais, il serait le colonel Amelio Robles Ávila, et en tant que tel a eu une vie politique active au sein du Parti socialiste de Guerrero et de la Ligue des communautés agraires, où elle est restée liée à d’anciens compagnons de bataille tels que l’ancien zapatiste Adrián Castrejón et l’Obregonista Rodolfo López de Nava.

Le premier en tant que gouverneur de Guerrero et le second en tant que gouverneur de Morelos joué un rôle très important dans la reconnaissance politique et militaire officielle d’Amelia déjà transformé en Amelio Robles –Et dorénavant il apparaîtra dans ce texte.

La bataille pour la reconnaissance

C’est précisément le gouverneur Rodolfo López de Nava qui lui a délivré un certificat de mérites révolutionnaires et a recommandé son admission à la Légion d’honneur mexicaine, du Secrétariat de la Défense nationale, appuyé par d’autres coreligionnaires.

D’ici là, le colonel Amelio Robles J’ai déjà eu une relation amoureuse avec une femme nommée Angela Torres, avec qui il a adopté une fille: Regula Robles Torres.

Ce n’était pas leur première relation. Quand il était jeune, une rumeur s’est répandue selon laquelle il avait enlevé une fille, et après avoir eu des «liens sentimentaux» avec une autre jeune femme nommée Lupita Barrón.

Le colonel Amelio Robles avec sa compagne Angela Torres, avec qui il a adopté une fille.

Il voulait également que son dossier dans l’armée soit nommé Amelio. En 1955, il a commencé les procédures pour qu’il apparaisse dans les archives des anciens combattants du Secrétariat de la Défense nationale et la même année, il demanda l’étude de ses antécédents révolutionnaires pour obtenir le prix du «mérite révolutionnaire».

Les résultats de ces procédures ont pris un certain temps. Amelio Robles il a dû attendre 1970 pour être officiellement reconnu comme «vétéran de la révolution» et ils approuveront leur admission à la Légion d’honneur mexicaine.

Plus tard, en 1973, il obtient finalement le prix du «mérite révolutionnaire», qui lui vaut une aide financière de deux mois. Il a également été reconnu par les anciens présidents Adolfo López Mateos, Manuel Ávila Camacho et Luis Echeverría, ainsi que par différents gouverneurs de Guerrero qui l’honorait comme un révolutionnaire de premier plan.

Fait curieux. Ses chercheurs universitaires ont découvert que le colonel Amelio Robles a dû inclure un faux certificat de naissance dans son dossier personnel des archives militaires.

“Le document atteste de la naissance de l’enfant Amelio Malaquías Robles Ávila”, écrit Gabriela Cano. “À l’exception du sexe et du nom du bébé, toutes les autres informations correspondent à l’acte de naissance original du registre d’état civil de Zumpango del Río ».

Officier militaire trois étoiles, Amelio Robles a été reconnu par l’armée.

Bien sûr, son histoire et sa personnalité ont attiré la presse, qui a principalement exposé les mérites militaires du colonel Robles., et pas tant son passé. Bien que Miguel Gil, le journaliste du journal El Universal qui l’a interviewé en 1927 ne puisse cacher sa surprise lorsqu’il décrit un détail.

Le journaliste raconte: «… quand il a retroussé son pantalon pour montrer la cicatrice laissée par une balle sur sa jambe Je vois que vous portez des chaussettes et des jarretières pour hommes. Petit détail, mais enfin détail! “

Tout chez Amelio était masculin – sauf son corps, bien sûr -, décrit Gil: “La façon de porter la veste, le pantalon et le chapeau légèrement inclinés vers la gauche et mis avec panache n’étaient qu’une indication de la masculinité”.

Mais il n’y a ni mépris ni mépris dans son ton. Curiosité, peut-être, devant ce colonel qui est un homme, mais est né femme. Pour le journaliste, il est simplement “un type superbe pour un roman”.

Le colonel Amelio Robles avec la journaliste suisse en exil au Mexique Gertrude Duby.

Jusqu’à présent, il semble que la vie du colonel Amelio se soit déroulée facilement. Mais ça c’est pas passé comme ça. Il a même dû payer en prison – pour la deuxième fois – le meurtre de deux hommes qui ils l’ont agressé dans le but de «découvrir son secret corporel», déclare le chercheur Cano.

“L’emprisonnement doit l’avoir amené l’humiliation supplémentaire d’être détenue dans le département des femmes», Se vante Cano.

Si l’anecdote est vraie ou non, le colonel n’a jamais renoncé à son identité d’homme et aux rôles qui lui correspondaient à l’époque. Il y a les photos qui prouvent qu’Amelio Robles s’habillait comme un chevalier et un militaire.

Malgré lui, le nom qu’il a enterré pèse toujours sur son histoire. Une école primaire de sa ville et le musée qui était sa maison portent le nom de «Coronela Amelia Robles».

