New York: amende de 50 $ pour ceux qui ne portent pas de masque dans les aéroports, les gares ferroviaire et routièreL’application de la nouvelle règle a commencé lundi.Et pour les voyageurs venant à New York de l’extérieur de la région des trois États ou de la Pennsylvanie, il y a une nouvelle exigence d’essai.

L’Administration portuaire débute par une amende de 50 $ pour quiconque ne porte pas de masque dans ses installations, rapporte ABC7. C’est une nouvelle initiative audacieuse de la part de l’autorité portuaire de New York et du New Jersey. Maintenant, ils vont commencer à imposer des amendes à ceux qui ne portent pas de masques dans leurs installations.

Les masques sont obligatoires dans les aéroports, sur les trains PATH et à la gare, aux AirTrains et aux terminaux de bus. L’application de la nouvelle règle a commencé lundi. Quiconque n’en utilise pas encourt une amende de 50 $.

Cette action fait partie de l’engagement de l’agence à soutenir les exigences des États de New York et du New Jersey pour l’utilisation des masques dans les installations de transport.

Le MTA a commencé à appliquer sa propre amende de masque en septembre.

Jusqu’à présent, la police a déclaré qu’elle n’avait eu à émettre qu’une poignée de viols. Ils disent que c’est pour préciser qu’il est obligatoire de porter un masque.

Et pour les voyageurs venant à New York de l’extérieur de la région des trois États ou de la Pennsylvanie, il y a une nouvelle exigence d’essai. Les cas augmentant dans la plupart des États, la règle de quarantaine de deux semaines a pris fin.

Mercredi, le gouverneur Cuomo a déclaré que les voyageurs avaient besoin d’un test négatif dans les trois jours avant d’atterrir à New York, suivi d’une quarantaine de trois jours et d’un test négatif le quatrième jour.

«L’automne est difficile pour tout le monde. À l’échelle mondiale, certains pays ferment à nouveau, nous prévoyons donc une hausse à l’automne, mais il s’agit de gérer l’augmentation. C’est de cela qu’il s’agit », a déclaré Cuomo.

Les travailleurs essentiels sont exemptés de la règle de quarantaine, mais tous doivent porter un masque.