América de Cali a battu le 1-2 Junior ce dimanche au Metropolitan Stadium de Barranquilla dans le match retour de la demi-finale de la Beat Play League et est devenu le deuxième finaliste. Les Scarlets devront désormais affronter Santa Fe et chercheront à ajouter leur étoile numéro 15.

Les diables rouges sont sortis à Barranquilla prêts à montrer leur meilleur visage et à faire pression sur les locaux, ce qui a dérouté les requins qui n’avaient qu’une option en contre-attaque contre le but d’América de Cali.

Junior a tenté de réagir par une contre-attaque après un corner raté. Edwin Cetré qui a affronté Joel Graterol, mais a échoué après que Paz soit venu aider le gardien de but. Après 30 minutes de jeu, après avoir insisté à plusieurs reprises, Arias et Adrian se sont réunis pour que ce dernier passe du côté gauche où Luis Sánchez a terminé pour battre Viera pour 1-0.

À huit minutes, une tentative de demi-volée a frappé Didier Moreno au bras droit, ce que le défenseur central a considéré comme une infraction et un penalty sifflé par Adrián Ramos, qui a marqué le 0-2 pour América de Cali.

En 90 + 3, Gabriel a servi un ballon à Borja qui a battu Graterol, qui a été annulé par le hors-jeu de ‘Teo’ Gutiérrez qui ont participé à l’action.

À 9 minutes, Junior a profité d’une erreur d’Amérique. Borja a fait équipe avec ‘Teo’ qui a battu Marlo Torres et mis le premier pour Junior, mais à la tristesse des fans de Tiburon, Andrés Rojas, au centre du match, a consulté le VAR et a annulé le jeu du hors-jeu de Miguel Borja.

Un autre jeu controversé a eu lieu 15 minutes après le début de la seconde mi-temps lorsqu’un ballon aérien Junior a frappé le secteur défensif sur le coude gauche d’Edwin Velasco. L’équipe de Tiburon a immédiatement demandé une pénalité, mais le VAR a déterminé qu’elle n’existait pas. À 26 minutes du début de la seconde mi-temps, ‘Teo’ et Borja ont rejoint, et le buteur du championnat a décrété le 1-2, qui n’a pas atteint les locaux pour se qualifier pour la finale de la BeatPlay League 2020.

L’Amérique souffrante a réussi à conserver l’avantage et s’est qualifiée pour la grande finale. Le premier match contre Santa Fe aura lieu à Pascual Guerrero le week-end prochain.

Lors d’un championnat atypique qui a été touché par la pandémie COVID-19 et qui n’a eu qu’un championnat annuel, au lieu des deux habituels par semestre, Independiente Santa Fe est revenu pour atteindre une finale de la ligue de première division colombienne plus tard. trois ans.

Cette victoire signifie non seulement le classement à sa quatorzième de l’histoire, mais la garantie d’avoir obtenu une place en phase de groupes de la Copa Libertadores 2021, puisque la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a attribué à la Colombie le droit à deux quotas directs à cette instance de la compétition, qui correspondent au club champion et finaliste de la saison 2020.

Dans l’après-midi de samedi dernier, Independiente Santa Fe et La Equidad se sont rencontrés lors du match retour des demi-finales. Les «Leones» et les «Assureurs» avaient fait match nul 1-1 lors du match aller qui a eu lieu le samedi 5 décembre à l’Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá.

Au match aller, Santa Fe a pris les devants très tôt avec un but de John Jairo Velásquez à la minute 3. Cependant, l’avantage final a échappé aux rouges de la capitale avec un but de Pablo Sabbag à la 89e minute.

Aussi, le match retour joué dans la nuit du samedi 12 décembre au stade Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, a montré la parité entre les deux équipes jusqu’aux 25 premières minutes, car après ce quart d’heure, le premier score a été rapporté pour les locaux.

Après un dégagement de Santa Fe qui s’est retrouvé aux pieds de Jorge Ramos, il a lui-même réussi à générer une autorisation en passant le ballon à John Jairo Velásquez, qui a participé à un mur afin que Ramos ait fini par toucher le ballon et vaincre le but du gardien Diego. Novoa. Le match est allé 1-0.

Santa Fe semblait contrôler l’avantage après avoir terminé la première mi-temps et commencé la seconde.

Un coup de pied de but du gardien Diego Novoa a été profité par Pablo Sabbag dans les trois quarts du terrain, qui après avoir contrôlé et levé les yeux a vu un espace entre les lignes pour toucher le ballon à Hansel Zapata, un joueur qui a envoyé une passe en arrière, presque latérale, qui a d’abord été achevée par Kevin Salazar. L’ancien joueur de Santa Fe a eu une certaine fortune et son tir a fini par piquer au poteau et est entré pour battre le but d’Omar Rodríguez, ainsi le marqueur de la clé de retour est devenu 1-1.

Bien qu’avec cet objectif l’avantage soit resté le même qu’avant le match retour, les joueurs d’Equidad ont continué à faire un effort pour essayer de faire la différence, entrer pleinement dans le jeu et profiter de l’humeur des locaux pour entrer en finale.

Ils ont eu une chance de but claire à la 72e minute, après un corner de l’Uruguayen Matías Mier qui a été profité par l’attaquant d’assurance et a frappé le poteau à deux reprises, leur refusant la possibilité de prendre la tête du tableau de bord.

C’est jusqu’à la 86e minute de jeu que la parité est à nouveau cassée. Malgré les arrivées constantes d’Equidad, Santa Fe a profité d’une faute près de la zone rivale, Mauricio Gómez a chargé un ballon arrêté un centre qui a été touché sans tomber par Patricio Cucchi, un joueur argentin qui en le poussant a marqué le dernier 2-1 de l’engagement retour . Enfin, le tableau de bord mondial s’est terminé 3-2 et les assureurs ont dû dire au revoir au tournoi.

