BOGOTÁ (AP) – Adrián Ramos a marqué le but de la victoire à la 17e minute et América de Cali a battu le Deportivo Pereira local 1-0 lundi, obtenant pratiquement un billet pour la phase de demi-finale du tournoi de la ligue Apertura Football colombien.

L’Amérique a atteint 30 points et apparaît dans la troisième case, quatre unités derrière le leader Deportes Tolima à trois jours de l’horaire régulier. Les huit premiers avancent.

Edwin Velasco, défenseur de l’Amérique, a été expulsé à la 69e minute.

De son côté, le milieu de terrain Matero Palacios a marqué un coup franc à la 59e minute lors de la victoire 1-0 du Chicó local sur l’Atlético Bucaramanga.

Maicol Balanta de Bucaramanga a été expulsé à 29 minutes et Geimer Balanta de Chicó à 37.

La 17e journée se terminera mardi avec le duel Alianza Petrolera-Patriotas.

Positions: Déporte Tolima 34 points; Santa Fe 31; América de Cali, Deportivo Cali et Deportivo Pasto 30; Atlético Junior, Atlético Nacional et Once Caldas 26; Equity 25; Rionegro 22; Millionaires 21; Atlético Bucaramanga 20; Envigado 19; Alliance pétrolière 18; Indépendant Medellín 17; Chico, Jaguares et Deportivo Pereira 15; Cúcuta Deportivo 14 et Patriotas 10.