Un passage d’América Show dans lequel tous ses artistes sont sur scène (Photos: Mario Sar / Teleshow) Devant: Marcelo Iripino. A droite Ángel Carabajal, producteur de l’œuvre Avec l’âme du tango: Rosalía Álvarez et Nicolás Tobares Le danseur et chorégraphe Fernando Bertona Sur les tables, Ángel Carabajal A travers différentes peintures musicales, América Show s’aventure dans les rythmes latins Avec une grande démonstration artistique et visuelle, et une production très soignée, América Show s’éloigne des œuvres présentées en ces jours de pandémie Un avion traverse le ciel de l’Espace Monaco, dans un autre échantillon et une production remarquable Marcelo Iripino La danse est l’axe central du spectacle Les rythmes urbains se font également entendre à l’Espacio Monaco Les lumières, clés dans une proposition visuelle très riche Comme il s’agit d’un dîner-spectacle, les spectateurs ne sont pas tenus de porter des masques pendant la représentation La virtuosité de Maxi Diorio Ce n’est qu’après un contrôle de la température que les spectateurs peuvent entrer dans la salle pour profiter du spectacle, en portant la jugulaire et en respectant la distance sociale en ligne. Marcelo Iripino, l’un des noms forts de l’œuvre Le réalisateur Ángel Carabajal, déjà à la fin de la première fonction

JE CONTINUE DE LIRE

Les photos de la première de Mar del Plata La Revista, avec une capacité épuisée et des protocoles stricts

En images: les débuts du Bar El Show del Pailos à Villa Carlos Paz