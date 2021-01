Le président Trump, qui n’a pas reçu le soutien des citoyens pour un deuxième mandat, a été approuvé par une foule d’adhérents qui ont pris d’assaut le Capitole, à Washington DC. Le jour où le Congrès a dû certifier la victoire du démocrate Joe Biden aux élections de novembre s’est transformé en une journée de chaos et de violence.

Nous avons déménagé en Géorgie, dont l’histoire est enrichie par la littérature, le cinéma, la prédication pour la paix et la démocratie. «Autant en emporte le vent», un roman de Margaret Mitchell, reconnu comme un classique de la littérature américaine et adapté au cinéma, est l’une des plus grandes icônes ou mythes de la culture universelle, reconnaissant que la Géorgie était l’un des États d’Amérique du Nord les plus touchés par la guerre civile (1861-1865) et actuellement considéré comme le quatrième du pays.

Les Géorgiens ont souffert pendant la Grande Dépression, mais les bases d’entraînement et les usines de munitions ont stimulé l’économie pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant le mouvement des droits civiques, la Géorgie était la base du leader Martin Luther King Jr. Après 1950, l’économie a augmenté et le coton est devenu moins important. Atlanta est devenue une grande ville des États-Unis.

Le 5 janvier dernier, plus de 1,2 million de votes ont été exprimés en personne le jour du scrutin, ce qui a dépassé les attentes des fonctionnaires. Une forte participation aux urnes était attendue le jour du scrutin pour jouer en faveur des républicains, mais suffisamment de démocrates ont voté pour empêcher Perdue et Loeffler de prendre le dessus. Comme aux élections générales, ceux qui ont voté tôt se sont davantage penchés vers les démocrates.

Cet antécédent enrichit les résultats des élections complémentaires avec le triomphe du révérend Raphael Warnock dans son défi au sénateur Kelly Loeffler en Géorgie, devenant le premier sénateur noir élu dans l’histoire de l’État, et aidant éventuellement les démocrates à prendre le contrôle du Sénat lorsque Joe Biden prend ses fonctions.

La deuxième réalisation. Son partenaire du parti Jon Ossoff, 33 ans, a également confirmé sa victoire sur le républicain David Perdue, l’autre siège disputé, permettant ainsi aux démocrates de reprendre le contrôle du Sénat.

L’équilibre des pouvoirs à la Chambre haute se situe désormais à 50-50, ce qui signifie que le vice-président élu Kamala Harris fera pencher la balance en faveur du parti, donnant au nouveau gouvernement de Joe Biden la flexibilité dont il a besoin pour gouverner avec les deux chambres. en votre faveur pour les deux prochaines années.

Ces élections représentent le rejet de l’administration de Donald Trump, et en même temps le message le plus clair d’un bastion traditionnellement conservateur. Même Trump, la société Twiter, a coupé le service à lui et à son fils, pour avoir utilisé les règles et les lois qui régissent la communication numérique.

Le message contradictoire du président Trump, qui prend fin le 20 janvier, a appelé la Géorgie à voter pour les deux républicains. Il continue de comparer ses allégations de fraude électorale dans cet État sans aucune preuve. De nombreux électeurs ont interprété cela comme signifiant que le système électoral géorgien n’était pas fiable et n’était probablement pas allé voter.

Dans l’année en cours 2021, la Géorgie acquiert une présence avec les élections complémentaires du Sénat nord-américain. Cette liste comprenait les 623 localités constituées de l’État américain de Géorgie, composé de 429 villes, 105 villes et 89 localités désignées par le recensement, en utilisant les données du recensement de 2010.

Rappelons qu’à l’époque précolombienne jusqu’à l’État contemporain de Géorgie, la région était habitée par des tribus indigènes pendant des milliers d’années. Les Espagnols se sont installés à la fin du XVIe siècle avec un travail missionnaire et deux siècles plus tard, ils étaient partis. Leur présence dans la région a servi à la rédaction d’une constitution provisoire jusqu’à l’approbation de la Constitution de 1777. Les Britanniques ont occupé la majeure partie de la Géorgie de 1780 jusqu’à peu avant la fin officielle de la Révolution américaine en 1783.

Les années après la guerre d’indépendance sont venues une période de croissance après la déportation des Indiens et de prospérité pour les planteurs. Le nouveau gin a stimulé le boom du coton dans le Sud profond, favorisant une économie qui dépendait de l’esclavage. À la fin du XIXe siècle, la Géorgie s’est séparée de l’Union et s’est jointe à d’autres États du sud pour former les États confédérés d’Amérique.

Le climat de violence a créé un sentiment d’insécurité nationale. Hier soir, la police métropolitaine de Washington DC a rapporté avoir procédé à 13 arrestations et saisi cinq armes à feu.

Malgré les résultats en faveur du parti démocrate, les comportements barbares n’ont pas cessé comme en Caroline du Nord, un État traditionnellement républicain qui tend désormais à l’autre camp selon les sondages, a été aspergé de gaz lacrymogène et des dizaines de personnes ont été arrêtées par la police. . Au Texas, autre État qui est un bastion républicain depuis des décennies et où les sondages montrent désormais une vive concurrence entre Biden et Trump, un incident entre les partisans des deux candidats a incité le FBI à agir …

Il appartient à la communauté internationale d’exprimer son soutien à la démocratie. À l’exception de l’Allemagne, elle prend des initiatives de cette nature.

Inscrivez-vous à notre newsletter