SEVILLA, 30 ANS (EUROPA PRESS)

Andalucía Film Commission participe tout au long de cette semaine à Ventana Sur, le marché le plus important du contenu audiovisuel d’Amérique latine, qui se tiendra cette année en ligne du lundi au vendredi 4 décembre.

Organisé par l’Institut National du Cinéma et des Arts Audiovisuels (Incaa) et le Marché du Film – Festival de Cannes, Ventana Sur est un point de rencontre des professionnels de l’audiovisuel où se rencontrent plus de 3000 personnes accréditées de plus de 50 pays chaque année , comme le rapporte une note de cette organisation audiovisuelle andalouse créée par la RTVA et le tourisme andalou et qui compte les Diputaciones de Cádiz, Jaén et Málaga dans son conseil d’administration.

L’espace que Ventana Sur a développé pour sa réunion virtuelle en 2020 permet de tenir des réunions avec les producteurs, et facilite les réunions d’affaires, les sessions de pitching et l’accès à des tables rondes, des activités et des ateliers, des conférences et des conférences sur des sujets d’actualité.

Andalucía Film Commission dispose d’un espace virtuel dans le pavillon «Cinéma d’Espagne» coordonné par l’ICAA et dans lequel toutes les informations sur les incitations, les subventions, les tournages, les talents ou les lieux en Andalousie seront fournies. Des réunions et des rencontres en ligne seront également suivies.

La directrice de l’AFC, Piluca Querol, participera à la réunion: “ Les femmes de la commission du film d’Iberoamerica: perspectives et défis ”, au cours de laquelle quatre femmes de l’industrie audiovisuelle partageront expériences, défis et stratégies pour encourager le tournage et l’égalité des le genre.

Piluca Querol sera accompagnée de la vice-présidente de la Commission du cinéma espagnol, Teresa Azcona; Silvia Echeverri, de la Commission du film pour les images de la Colombie, et Karla Paola Medina, présidente de la Commission du film de Mérida, Yucatán, Mexique.

Depuis l’espace virtuel, il y aura une connexion directe avec chacune des sections du web www.andaluciafilm.com qui permet de faire connaître les lieux, le guide de production, les informations sur les incentives ou sur le réseau de la Commission du film andalou des villes du cinéma, ainsi que les règlements sur le tournage à l’époque de Covid.

Andalucía Film Commission participe à Ventana Sur dans le cadre de la stratégie de promotion qui est développée dans le monde entier tout au long de l’année et qui est possible grâce au soutien de Turismo Andaluz du ministère du Tourisme, de la Régénération, de la Justice et de l’Administration locale et le Radio Televisión de Andalucía, mécènes de l’entité.