11/04/2020 Le procureur général de l’État, Dolores Delgado, lors de la présentation du Guide pour l’utilisation médico-légale de l’ADN. À Madrid, (Espagne), le 4 novembre 2020. Le but de ce guide est de faciliter la connaissance de l’utilisation médico-légale de l’ADN aux professionnels de l’administration de la justice et de proposer une approche des différents préceptes juridiques et normes scientifiques liés aux tests ADN. POLITIQUE Marta Fernández Jara – Europa Press

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Le procureur général de l’Etat, Dolores Delgado, a participé ce mercredi à l’ouverture officielle de la XXVIIIe Assemblée générale ordinaire de l’Association ibéro-américaine des ministères publics (AIAMP).

Cette association, composée de 22 ministères publics et procureurs d’Amérique latine, d’Espagne, du Portugal et d’Andorre, a pour objectif principal de renforcer les liens de coopération, de solidarité et d’enrichissement professionnel entre ses membres.

De même, il vise à promouvoir la mise en place de stratégies communes pour faire face à des problèmes tels que la criminalité organisée (trafic de drogue, terrorisme et traite des êtres humains) et le traitement des victimes et des témoins.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’AIAMP

Le bureau du procureur général de l’Etat espagnol est chargé du secrétariat général de l’AIAMP, par l’intermédiaire du procureur de la Chambre de coopération internationale, Rosa Ana Morán.

Lors de la cérémonie d’ouverture, qui s’est déroulée virtuellement, le procureur national chilien, Jorge Abbott Charme, qui assure la présidence de l’Association, a également participé. En outre, des représentants du Secrétariat général ibéro-américain, du Sommet judiciaire ibéro-américain et du Secrétaire général de la Conférence des ministres de la justice des pays ibéro-américains étaient présents.

Des représentants de l’UNDOC, de l’UNESCO, d’ONU-Femmes, de l’ILANUD et des programmes de l’Union européenne EUROsociAL et PAcCTO, gérés par la FIIAPP, ont également été présents, comme l’a indiqué le Bureau du Procureur dans un communiqué.

GROUPES DE TRAVAIL SUR DES QUESTIONS SPÉCIFIQUES

L’association, qui dispose de réseaux de procureurs spécialisés, maintient différents groupes de travail sur des questions spécifiques, qui présentent l’activité menée au cours de l’année.

Les assemblées des procureurs généraux sont parvenues à d’importantes conclusions et résolutions, telles que la décision de soutenir la mise en place d’un modèle accusatoire dans le processus pénal, de lutter en priorité contre le crime organisé et la corruption, ainsi que de promouvoir une rôle central des ministères publics dans la coopération judiciaire internationale et dans le soutien aux victimes de la criminalité.