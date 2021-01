28/12/2020 Eric Demuth, co-fondateur et PDG de Bitpanda ECONOMY Bitpanda

La fintech veut doubler ses clients en Espagne et étendre sa présence dans le pays

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Bitpanda, le spécialiste autrichien de la fintech dans le trading Bitcoin qui a atterri en Espagne en juin dernier, a souligné le bon accueil de la plateforme au cours de ces six mois, avec une croissance mensuelle à deux chiffres et l’espoir de doubler le nombre de clients. dans une stratégie qui s’engage à croître dans le sud et l’est de l’Europe sans fermer la porte à l’avenir pour faire le saut vers l’Amérique latine, pour laquelle ce qui a été appris sur le marché espagnol sera utile.

“Nos plans à court terme sont de se concentrer sur le marché européen, mais nous suivons de près l’Amérique latine. C’est un marché pertinent avec des taux d’adoption importants”, a déclaré Eric Demuth, co-fondateur et PDG de Bitpanda, dans une interview à Europa Press.

En ce sens, l’homme d’affaires reconnaît que les liens qui unissent l’Espagne et l’Amérique latine, ainsi que la langue et la culture, «renforcent l’Espagne en tant que porte d’entrée sur ce continent».

“Nous pensons que notre apprentissage sur le marché espagnol nous aidera à l’avenir si nous décidons de faire le saut vers Latam, mais nous savons aussi que ces deux marchés sont très différents et nécessitent des approches différentes”, ajoute-t-il.

Cependant, après avoir pénétré des marchés comme la France, l’Espagne, la Turquie et l’Italie en 2020, la fintech continue de concentrer ses plans d’expansion immédiate «de ce côté-ci de l’étang», puisqu’elle considère que le marché européen «a un potentiel incroyable», Par conséquent, son accent sera mis sur l’Est et le Sud du Vieux Continent.

Dans le cas de l’Espagne, Demuth est très satisfait de l’évolution de la fintech au cours de ces six premiers mois, puisque l’entreprise “croît à deux chiffres par mois et avec des volumes de trading élevés”, ce qui encourage l’entreprise à faire attention à des objectifs ambitieux, en particulier pour le marché espagnol, où il espère “doubler ses clients” et étendre l’équipe de Bitpanda dans le pays.

“Il y a beaucoup de talents en Espagne et c’est devenu un pays de référence pour les entreprises de Fintech, donc notre présence en Espagne sera encore plus grande à l’avenir”, dit-il.

D’autre part, il souligne que l’Espagne est le marché de l’UE avec l’un des plus grands potentiels d’investissement et avec un taux d’adoption relativement élevé, d’environ 10%, donc atterrir dans le pays “est une excellente opportunité pour Bitpanda. “.

De même, contrairement aux autres marchés européens sur lesquels il opère, où le profil d’utilisateur majoritaire serait celui d’un homme entre 26 et 35 ans, en Espagne, l’exécutif souligne que les utilisateurs sont plus jeunes et entre 18 et 25 ans, De plus, le nombre de femmes qui utilisent Bitpanda est plus élevé que dans les autres pays européens.

“L’Espagne a d’énormes qualités et un potentiel pour devenir un leader technologique en Europe”, souligne Demuth, pour qui le gouvernement, les hommes d’affaires et la société dans son ensemble doivent réfléchir à ce qui s’est passé cette année et prendre des mesures dans la bonne direction, en tenant compte l’importance pour l’Europe de numériser et de transformer l’économie. “Un développement que, avec l’aide de fonds européens, l’Espagne doit réaliser”, ajoute-t-il.

“Outre une réglementation adéquate, avec des propositions très réussies telles que le Regulatory Sandbox, qui est une opportunité fantastique pour le marché espagnol qui encourage les fintechs du monde entier à s’intéresser à l’Espagne avec un intérêt particulier, le pays doit investir dans l’économie numérique, transformation et éducation pour libérer le potentiel des technologies numériques pour l’apprentissage et l’enseignement et pour développer les compétences numériques pour tous », défend-il.

APPROCHE DE LA BANQUE TRADITIONNELLE.

D’autre part, l’exécutif souligne un changement de tendance dans la perception de la fintech telle que Bitpanda par les acteurs traditionnels du secteur bancaire, qui avait gardé ses portes fermées aux actifs numériques jusqu’à présent, lorsque les banques ont commencé à approcher ces entreprises qui ils avaient été considérés comme des «parias» dans le secteur.

«Les entreprises qui offraient des actifs numériques ont longtemps été exclues du monde bancaire», déclare Demuth, qui anticipe l’adoption éventuelle par les entités traditionnelles d’actifs numériques.

«Ce dont nous pouvons enfin être témoins, c’est un changement de perception: les banques ont commencé à nous inviter dans leurs bureaux et à discuter. Nous sommes maintenant en contact avec la plupart des grandes institutions financières et sommes prêts à établir des relations à long terme et à les aider à accélérer leur entrée dans l’écosystème des actifs numériques », ajoute-t-il.

À cet égard, Bitpanda a récemment conclu un accord de partenariat avec Raiffeisen Bank International, une banque d’entreprise et d’investissement de premier plan, afin d’apporter l’interopérabilité de la blockchain au secteur bancaire.

Cependant, Demuth souligne que le plan de Bitpanda est de maximiser la croissance organique, car cela correspond à la stratégie globale de l’entreprise, bien qu’il reconnaisse que la fintech “n’est pas opposée aux acquisitions stratégiques si elles ont un sens commercial et permettent la conformité. normative totale “.

Dans le cadre de cette expansion fintech, Bitpanda espère offrir prochainement à ses utilisateurs la possibilité d’investir dans des ETF et des actions. De même, la firme exclut pour le moment tout projet de mise en bourse. «Ne dites jamais jamais, mais ce n’est pas notre priorité», dit-il.

De même, le co-fondateur de Bitpanda prévient que l’un des problèmes auxquels sont confrontées les entreprises fintech est le manque de crédibilité et de confiance vis-à-vis des acteurs traditionnels, de sorte que des scandales comme celui récent de la Wirecard allemande sont “très regrettables et non ils sont bons pour le secteur », ce qui renforce l’importance de se développer dans le respect de toutes les réglementations. “Je crois fermement que la sécurité juridique, en plus de garantir l’égalité des normes et des règles, est importante à la fois pour les citoyens et pour l’industrie”, ajoute-t-il.

L’EURO NUMÉRIQUE Mènera à un système sans argent liquide.

Concernant l’introduction hypothétique d’un euro numérique, dont les préparatifs ont déjà commencé par la Banque centrale européenne (BCE) en vue de prendre une décision en la matière “mi-2021”, l’exécutif autrichien estime que l’Europe doit suivre les rythme d’un marché technologique concurrentiel dans lequel l’utilisation de la trésorerie physique est de moins en moins attractive.

«Il est inévitable qu’une étape comme l’euro numérique conduise à un système totalement sans numéraire», déclare Demuth, pour qui la réglementation est un facteur clé, car elle peut apporter au marché une certitude indispensable. “Sans aucun doute, cela favorisera des utilisations de monnaies numériques qui profiteront à tous”, ajoute-t-il.

“Il y a beaucoup de discussions sur la question de savoir si les États-Unis ou la Chine finiront par dominer l’économie à l’avenir. Pour faire partie de la conversation, l’Europe devra compenser sa longue négligence en matière de R&D”, déclare l’entrepreneur.

D’autre part, se référant à la montée fulgurante du Bitcoin, qui ce week-end a dépassé pour la première fois la barrière des 28000 dollars, Demuth souligne que, alors que les sociétés de crypto-monnaie les plus établies ont attiré l’attention des investisseurs institutionnels et même à Wall Street, des progrès similaires doivent encore être réalisés en termes d’utilisation massive.

«Le Bitcoin est de l’or numérique et, à bien des égards, encore meilleur que l’or physique (moins cher à stocker et à déplacer; meilleure divisibilité; inviolable et facilement vérifiable). C’est quelque chose que de nombreux petits investisseurs comprennent déjà. ils adaptent les investisseurs institutionnels », explique-t-il.