09/03/2020 Le vieux pont Alfonso XIII dans son emplacement d’origine POLITIQUE D’ARCHIVES

Appelle à une “collaboration” entre administrations et initiative privée pour la récupérer “dans un lieu emblématique”

SEVILLA, 25 ANS (EUROPA PRESS)

Le maire de Séville, le socialiste Juan Espadas, a souligné ce mercredi «l’authentique mobilisation sociale, de quartier et d’experts en patrimoine industriel» qui réclame la récupération de l’ancien pont à bascule d’Alphonse XIII, construit à l’occasion de l’exposition ibéro-américaine de 1929, propriété du port de Séville et installé sur un terrain adjacent à l’Avenida de la Raza.

Juan Espadas a participé ce mercredi à l’acte institutionnel de commémoration du 150e anniversaire de l’arrêté royal qui, en 1870, a officialisé la création du Bureau des travaux du Guadalquivir et du port de Séville, “germe” de l’actuelle autorité portuaire de Séville, ensemble avec le président de l’entité, Rafael Carmona; et la ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Patricia del Pozo.

Dans ce contexte, il a signalé le “problème en suspens” de Séville avec l’ancien pont métallique d’Alphonse XIII, fermé à la circulation routière et humaine en 1992 lorsqu’il a été remplacé par l’actuel Pont des Délices.

En 1998, le pont susmentionné a été démantelé et après avoir passé environ cinq ans au quai de Las Delicias, en 2003, il a été déposé dans un espace clôturé situé sur l’Avenida de la Raza et appartenant à l’autorité portuaire, qui détient la propriété de ce infrastructure métallique qui faisait autrefois partie du paysage fluvial de Séville.

SANS PROPRE PROTECTION

Bien que le pont ne bénéficie pas d’une protection spécifique, il bénéficierait d’un catalogage «global» à travers le Plan Général d’Urbanisme (PGOU) de Séville, compte tenu de sa situation dans le secteur portuaire du Complexe Historique-Artistique de la ville.

En ce sens, le Bureau du Médiateur andalou a récemment clôturé une action d’office, collectée par Europa Press, -après une précédente concernant le pillage perpétré sur le pont-, rappelant l’Autorité portuaire de Séville, la Délégation territoriale du ministère de la Culture et de la mairie de Séville “la nécessité impérative de définir la destination et l’utilisation finale de ladite structure”, car ces administrations “reviennent à des décisions futures et imprévisibles qui peuvent à nouveau se prolonger dans le temps”.

À cet égard, l’Autorité portuaire de Séville envisage de soumissionner un contrat de 100000 euros pour des travaux de conservation sur le pont susmentionné, grâce aux critères stipulés par l’Institut andalou du patrimoine historique (IAPH), tandis que la société Eddea, Arquitectura y Urbanismo, à Celui que l’Autorité Portuaire a mandaté pour concevoir l’intégration de l’Avenida de La Raza et du quai de Tablada dans l’environnement urbain, devra proposer une “solution” pour la structure.

LA PLACE DU PONT

L’an dernier, d’ailleurs, l’historien de l’art et scénographe Pau Ferrer a préconisé de «reprendre» l’idée de réinstaller le pont sur le bras urbain du Guadalquivir, comme passerelle entre le quartier de Los Remedios correspondant à l’ancienne usine Altadis. et le Paseo de las Delicias, une fin qui est actuellement promue par des groupes de conservation.

En ce sens, Juan Espadas a souligné «l’authentique mobilisation sociale et de quartier et des experts en patrimoine industriel» qui exige la récupération de cet héritage de Séville des années 20 du siècle dernier. Les administrations et l’initiative privée, comme il l’a souligné, ont «la responsabilité de rendre cela possible», en collaborant pour ce faire par le «travail collectif».

Selon lui, grâce à la “collaboration institutionnelle” et au secteur privé et à la “recherche de fonds”, “il est possible” que “très prochainement” la récupération du pont à bascule Alfonso XIII “dans un lieu emblématique” soit “une réalité” de la ville. “Mettons-nous tous au travail”, a déclaré le maire de Séville.