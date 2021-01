Le lieu du fait

Une femme de 41 ans est décédée d’un arrêt cardiaque après avoir été agressée par deux jets de moto dans la ville d’Almirante Brown à Buenos Aires. Par le fait qu’il n’y a toujours pas de détenus. Pendant ces heures, les enquêteurs analysent les caméras de sécurité de la zone pour tenter d’identifier les criminels.

L’épisode violent s’est produit à l’intersection des rues Charcas et Gorriti, lorsque Maria Fernanda Alvarez Elle revenait de son travail de gardienne pour une personne retraitée sur sa moto et deux moteurs à réaction l’ont interceptée au milieu de la route. À ce moment, la femme a perdu le contrôle de la moto et est tombée dans un fossé situé sur le côté de la rue.

Plus tard, les criminels se sont échappés à bord de la moto d’Álvarez, selon des sources policières. Infobae. Après l’attaque, les témoins du vol ont signalé le 911. Lorsque la police est arrivée sur les lieux avec une ambulance, la femme a déclaré qu’elle souffrait du coup et a été immédiatement transféré dans un hôpital de la région, où Quelques heures plus tard, il mourut d’un arrêt cardiorespiratoire.

L’enquête était à la charge du procureur Gustavo Caram, chef de l’UFI n ° 5 de Lomas de Zamora, qui a décrit l’événement comme une enquête sur les causes de décès et a ordonné une enquête des caméras de sécurité pour identifier les suspects.

Il a également ordonné une autopsie du corps pour déterminer exactement les causes du décès: l’analyse médico-légale aura lieu cet après-midi à la morgue judiciaire de Lomas de Zamora.

Par contre ce matin un événement similaire s’est produit à La Plata: quelques minutes avant 1h du matin une voiture de patrouille qui a fait l’itinéraire habituel dans les rues de La Plata Il est tombé sur deux moteurs à réaction volant la moto d’un homme de 56 ans à l’intersection des 27 et 76.

Les assaillants voyageaient sur une moto Honda Twister blanche et AMG voyageait en tant que passager. Selon des sources policières, ce dernier est sorti de la route et a frappé la victime avec son poing pour emporter sa moto, un Warrior 110cc de couleur grise. Plus tard, ils ont tous deux tenté de prendre la route dans les deux véhicules.

Cependant, ils ont commencé à être persécutés par le 8e poste de police de La Plata. Les jets de motos ont pris la fuite à toute vitesse dans la 76e rue. Ils n’ont pas parcouru trois pâtés de maisons lorsqu’un autre téléphone cellulaire de la police qui avait été alerté s’est mis sur leur chemin.

Le conducteur de la Honda Twister a réussi à contourner la voiture de patrouille et s’est finalement échappé. AMG, en revanche, a dérapé en essayant de reproduire la manœuvre et a perdu le contrôle du vélo. Après la chute, AMG a commencé à courir et environ 100 mètres plus tard, il est entré dans une zone de pâturage entourée d’un fossé.

Les flics ont commencé à ratisser l’endroit et ils trouvèrent le jeune criminel camouflé de boue et d’herbe, couché dans le sillon, prétendant imiter un appel hollywoodien.

