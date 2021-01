REUTERS / Carlos Jasso

Lors de sa conférence du matin, le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a été interrogé sur la nouvelle caravane de migrants qui a fait son chemin à travers l’Amérique centrale et se dirige vers la frontière entre le Guatemala et le Mexique.

Plus précisément, on a demandé au président s’il y aurait un déploiement d’éléments de la Garde nationale pour repousser ou capturer les personnes qui tentent de pénétrer sur le territoire mexicain. López Obrador a déclaré que La première mesure de la part du gouvernement mexicain sera d’essayer d’établir un dialogue pour dissuader les migrants d’essayer d’entrer par la force au Mexique. Le chef de l’exécutif a également déclaré qu’il veillerait au respect des droits humains des migrants.

Différentes organisations s’occupant de migrants ont prédit de nouvelles caravanes de migrants plus nombreuses. Cependant, le flux de personnes quittant leur pays à la recherche de meilleures opportunités d’emploi ou fuyant le crime organisé a diminué en raison de la pandémie COVID-19. Les désastres causés par le passage des ouragans dans la région d’Amérique centrale ont rendu prévisible que de nombreuses personnes décideraient de quitter leurs maisons à la recherche d’une vie plus digne.

En novembre dernier, les ouragans Eta et Iota ont eu un impact considérable sur le pays du Honduras, où les communautés ont dû abandonner leurs maisons à la recherche d’abris pour se protéger des vents et des inondations.

Jorge Vidal Arnaud, le directeur national des programmes de Save the Children, dans une interview exclusive pour Infobae Mexique, a commenté que la précarité qui s’est intensifiée avec le passage des ouragans de novembre dans la région d’Amérique centrale, a été un facteur qui a permis de prévoir la formation de nouvelles caravanes de migrants.

López Obrador a également mentionné qu’il s’occupera des enfants qui font partie de la nouvelle caravane de migrants. À cet égard, Jorge Vidal souligne que les enfants des migrants sont les plus vulnérables et que les risques qu’ils encourent lors de leur passage au Mexique se sont intensifiés en raison de l’arrivée de la pandémie du virus SRAS-CoV-2. Save the Children explique que «les enfants sont plus vulnérables à la violence, aux abus sexuels, à l’exploitation, étant recrutés par le crime organisé et forcés de participer à des activités criminelles».

Pour Jorge Vidal, il est important de comprendre les raisons pour lesquelles les enfants migrants décident de quitter leur foyer. Il raconte des témoignages de les mineurs qui ont dû fuir soudainement pour tenter de protéger leur vie ou celle d’une sœur, en raison de la menace du crime organisé. Save the Children souligne que les filles sont les plus vulnérables.

Information en développement …