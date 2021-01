Photo: Présidence du Mexique.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a critiqué l’invasion de la vie privée des utilisateurs des plateformes de médias sociaux.

“Il y a l’autre problème, l’atteinte à la vie privée, comment est-il possible qu’une entreprise en particulier sache tout ce que font les êtres humains, nos goûts, ce que nous faisons en public et ce que nous faisons en privé, nos discussions en famille, nos discussions avec nos amis; et celui qui le réglemente, qui le contrôle, quelles sont les normes … où sont les organisations de défense des droits humains?

Ils me disaient que si vous avez un téléphone, et ensuite ils apprennent que nous voulons acheter une paire de chaussures, les chaussures en solde apparaissent à l’écran.

Ce serait très bien si un jour on invitait un spécialiste, car la plupart des gens ne savent pas que les téléphones sont des microphones, Et pourquoi le cacher, pourquoi ne pas le dire, le faire savoir, et si cela est permis, si c’est moral, si c’est légal, si ce n’est pas quelque chose qui menace la liberté, alors ce sont de bons sujets de réflexion, de débat, nous ici au Mexique, nous allons nous occuper de cette question.

Ce que nous voulons au Mexique, c’est que les libertés soient garanties, aucune censure, interdite d’interdire, et je pense que cela aussi dans d’autres pays, et cela sera également réexaminé dans d’autres pays “, a indiqué le président mexicain.

