Vidéo: Gouvernement du Mexique.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a rappelé que l’enquête de la DEA contre l’ancien secrétaire à la Défense nationale, Salvador Cienfuegos Zepeda, arrêté aux États-Unis en octobre dernier, était accusé de crimes liés au trafic de drogue; C’était une enquête “irresponsable” avec laquelle ils ont fabriqué des crimes.

López Obrador a assuré qu’il existe de bonnes relations avec le gouvernement actuel des États-Unis et avec le nouveau; cependantIl a souligné que le dossier avait été divulgué parce que les circonstances l’exigeaient, parce que le prestige du Mexique était en jeu.

«C’est sans précédent mais les circonstances l’exigeaient, car le prestige du Mexique est en jeu, et aucun groupe, aucun gouvernement ne peut saper le prestige de notre nation, aucun gouvernement, aucune agence.

Photo: Présidence du Mexique.

Nous nous sommes engagés à faire connaître ce que le ministère de la Justice des États-Unis a envoyé, sans rien supprimer, ils appellent testar, c’est-à-dire en supprimant certains noms, C’était l’instruction que j’ai donnée au secrétaire aux relations extérieures, il m’a demandé, complètement, tout, et le bureau du procureur l’a également fait savoir, mais par nature les enquêtes qu’ils ont testées …

Nous ne pensons pas non plus que les responsables de ces agences sont infaillibles ou que les gouvernements étrangers sont parfaits, et que tout ce qui est mauvais a à voir avec nous, oui, bien sûr, il y a eu des excès, de la corruption, de l’impunité, mais nous sommes dans une nouvelle étape … marqué par la transparence, par un véritable état de droit, pas par un État tordu, et je le répète, on le comprend bien dans le gouvernement des États-Unis, ils nous ont remis ce dossier et toute l’affaire sans aucune condition, ce que nous n’aurions pas non plus accepté. “a expliqué le président mexicain.

Le président mexicain a remis en question le dossier et les preuves pour lesquelles Cienfuegos Zepeda a été arrêté. Il a souligné l’épisode, tel qu’il est enregistré dans les transcriptions des conversations que le trafiquant de drogue Francisco Patron Sánchez, alias «H2», et son neveu Daniel Silva Gárate ont eues via des messages BlackBerry; dans lequel le «H2» demande à son neveu si «l’homme de la télé» est le «parrain», auquel il n’a pas pu répondre.

REUTERS / Carlos Jasso

«Comment à partir des photos de l’écran du téléphone, quelqu’un va blâmer, cela peut être fait par n’importe qui, tous ces tests sont fabriqués …. Eh bien, il se peut qu’ils aient mené l’enquête, mais au fur et à mesure qu’ils en viennent à l’enquête selon laquelle le coupable est le parrain Zepeda, il y a beaucoup d’erreurs, de contradictions, ils commencent à enquêter et les criminels commencent à se demander s’il s’agit ou non de Zepeda, puis les messages qu’ils attribuent à Zepeda, non seulement avec des fautes d’orthographe et des débordements, mais avec un langage qui ne correspond pas à un officier de niveau intermédiaire », a indiqué le président.

Selon le dossier, H2 se demandait si Cienfuegos était le «parrain»: «Hé, les fois où tu es allé au Mexique, as-tu vu le parrain à la télé ou un autre homme? »Demanda-t-il. «Pas à cet homme, pourquoi? Au même seigneur. Pas l’autre. Pourquoi? »Demanda le neveu à son oncle. Cette conversation a commencé en 2016.

López Obrador a assuré que la relation de coopération en matière de sécurité se poursuivra, mais «basée sur la légalité, le professionnalisme, la confiance.

«La coopération doit se poursuivre, elle ne doit pas être interrompue, mais sur la base de la légalité, de la confiance, de la souveraineté, du professionnalisme, c’est pourquoi la réforme de la coopération a déjà été faite, nous voulons donc que la coopération se poursuive, mais nous ne pouvons pas permettre à une question comme celle-ci de continuer », a-t-il souligné.

Photo: Présidence du Mexique.

Le président du Mexique, lorsqu’on lui a demandé quelles seraient les causes de l’arrestation de l’ancien secrétaire à la Défense, sans preuves suffisantes; Il a dit qu’il ne savait pas, mais il a parlé de la période électorale et que l’arrestation de Cienfuegos a eu lieu quelques jours avant les élections présidentielles aux États-Unis.

«Pourquoi est-ce arrivé, qui sait, regardez partout, quand il y a des élections, je l’ai toujours dit, dans n’importe quel pays, quand il y a des élections, les esprits sont exacerbésLes passions se déchaînent et il y a une confrontation politique, donc je crois que depuis les élections ont eu lieu, je ne sais pas qui, quelle organisation, quelle agence, a pris la décision de promouvoir ce procès ou d’accélérer l’enquête et avec ces éléments détenir le général; sLa vérité me rend très étrange, car c’est très irresponsable, il n’y a pas de professionnalisme et on suppose qu’ils ont commencé à enquêter depuis 2013, regardez combien de temps, et le résultat est ce dossier.

Il est également frappant que le général se rende avec sa famille, également en Californie, par le même aéroport, je ne sais pas, mais en mars dernier, il part aussi et n’est pas arrêté; et ils l’ont arrêté quelques jours avant l’élection, ça pourrait être une coïncidence, non? , mais cela ne nous appartient plus, nous laissons cela à vous (journalistes).

Photo: Présidence du Mexique.

S’ils ont agi selon le slogan de la vengeance, s’il y a de l’arrogance, s’ils veulent soumettre des fonctionnaires au gouvernement, c’est intéressant », a-t-il dit.

Sur la position du ministère américain de la Justice, dans laquelle son porte-parole s’est dit “profondément déçu” pour la décision du Mexique de clore son enquête contre l’ancien secrétaire à la Défense Salvador Cienfuegos; López Obrador a déclaré:

“J’espère que vous y pensez, car je pourrais dire la même chose:” nous sommes déçus du travail de la DEA “, mais il vaut mieux en rester là”, a déclaré le président du Mexique.

