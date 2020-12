Vidéo: Gouvernement du Mexique.

Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a de nouveau appelé la population à rester chez elle, à poursuivre les mesures sanitaires et à prendre soin d’elle-même, surtout les 10 prochains jours, jusqu’au 24 décembre, car cela augmente la mobilité en raison des festivités de décembre. ; Il a également demandé aux familles de célébrer la veille de Noël uniquement avec la famille qui vit dans la même maison.

«C’est 10 jours, c’est ce que je demande aux gens; que ces 10 jours surtout, car de 14 à 24 les rues sont remplies, Je sais ce qui se passe ici dans la capitale car le 24, il est de coutume de passer la nuit en famille et ces jours-ci, c’est quand il y a plus de circulation, quand les gens sortent plus, font du shopping … ces 10 jours.

Déjà le 25 est déjà bas, jusqu’au jour des rois (jour des trois rois), car généralement à partir du 25, en temps normal, les gens sortent pour voir leurs proches, car la moitié d’entre nous qui vivent ici sont des États ou ont parents dans d’autres États; Alors ces 10 jours aident tout le monde, car de cette façon on évite qu’il y a plus de contagion, la saturation des hôpitaux … en tout cas nous élargissons la capacité hospitalière mais nous ne voulons pas que quiconque tombe malade, perde la vie, Nous devons prendre soin de nous-mêmes, et si nous le pouvons, sans qu’ils aient besoin de dire: «signez, ne bougez pas, ne sortez pas, pas ceci, pas l’autre; non.

PHOTO: VICTORIA VALTERRA / CUARTOSCURO

Nous savons déjà, laver nos mains, distance saine, hygiène personnelle, sNe sortez que si c’est indispensable, si c’est vraiment nécessaire, les réunions de famille les font désormais à la maison uniquement avec ceux d’entre nous qui vivent, la plus grande famille que nous espérons, parce que la coutume c’est les grands-parents, les enfants, les petits-enfants et parce que nous sommes aussi de très grandes, très grandes familles, pour l’instant attendons ces jours-ci, prenons soin de nous et nous allons partir, plus le vaccin arrive », a déclaré le président mexicain.

López Obrador a assuré que “le vaccin arrive” et que les mesures nécessaires sont prises pour qu’il puisse être appliqué ce même mois de décembre.

Il a noté que le gouvernement a engagé, À l’avance, des accords avec les sociétés pharmaceutiques pour l’achat du vaccin, et maintenant ce qui est recherché, c’est que ces accords soient respectés.

Photo: Présidence du Mexique.

«Le vaccin arrive, nous faisons un effort, une gestion, pour que le vaccin soit disponible le plus tôt possible, nous nous y consacrons; de sorte qu’il commence à vacciner déjà à partir de ce mois.

Comme vous l’aurez compris, il y a beaucoup de demande pour le vaccin dans le monde, nous avons réservé du temps, nous avons passé des accords, maintenant Ce que nous voulons, c’est qu’ils se conforment aux accords, car il y a des sociétés pharmaceutiques qui sont très demandées, et elles ont été acceptées et maintenant ce que nous voulons, c’est qu’elles soient valables, qu’elles soient remplies dans les délais, dans la forme et dans le budget. Nous sommes là “, a-t-il souligné.

Le président du Mexique a assuré que la Journée de la Vierge de Guadalupe, le 12 décembre, est la “célébration la plus importante” au Mexique, et a remercié les pèlerins d’être restés chez eux cette année face à la pandémie de covid-19.

REUTERS / Anton Vaganov

“Quand ils sont faits appels à prendre soin de nous, il y a toujours eu une réponse générale. La preuve la plus solide a été ce qui s’est passé le 12, Jour de la Vierge de Guadalupe. Nous parlons de la célébration la plus importante du pays », a-t-il déclaré.

Pour López Obrador, le fait que cette année les pèlerins ne se soient pas rassemblés autour de lui montre que «les gens agissent de manière responsable».

«Il faut faire confiance aux gens, cela fait partie du changement de mentalité consistant à penser que les Mexicains sont mineurs ou qu’ils ont besoin d’une tutelle “a déclaré le président, qui s’oppose à l’imposition de mesures coercitives pour arrêter les infections.

