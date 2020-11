Photo: Présidence du Mexique.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a réitéré ce mercredi dans sa conférence de presse qu’un juge avait renvoyé au bureau du procureur général (FGR) la demande de mandat d’arrêt contre l’ancien secrétaire d’État, Luis Videgaray; afin que l’enquête soit renforcée.

«Eh bien, je sais que le juge a renvoyé la demande au parquet pour qu’elle puisse être améliorée ou enrichie, que l’enquête soit renforcée, c’est l’information que j’ai, et je n’ai plus d’éléments car elle ne me correspond pas, qui correspond au bureau du procureur général, et comme nous l’avons dit, elle est indépendante », a déclaré le président mexicain.

López Obrador a demandé d’attendre que cette question soit résolue et a réitéré que la loi doit être appliquée sans persécution ni vengeance.

«Nous devons attendre que cette question soit résolue. Mon opinion est que toutes les plaintes sont traitées et que les crimes ne sont pas fabriqués, qu’il n’y a pas de persécution, qu’il n’y a pas de vengeance, que la loi est appliquée sans tendances, sans chercher à nuire aux gens s’ils ne sont pas en faute, s’ils ne sont pas responsables.

C’est pourquoi nous devons nous occuper de ces procès sommaires, pas nous anticiper, nous devons attendre que les juges soient chargés de poursuivre et de punir les responsables de corruption; mais oui, que rien n’est caché, qu’il n’y a pas d’impunité, nous cherchons cela », a-t-il dit.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait faire un appel pour se présenter volontairement, à l’ancien secrétaire d’État sous l’administration d’Enrique Peña Nieto, il a répondu qu’il était volontaire mais «celui qui ne doit rien, ne craint rien».

“Eh bien, oui, c’est volontaire, non? N’attendez pas un procès. S’il est mentionné qu’une personne est impliquée ou est accusée et qu’elle est innocente, qu’elle montre une volonté de témoigner, comparaissez. Celui qui ne doit rien rien de peur.

Et aussi, si ce n’est pas fait ainsi, parce que chacun est libre, alors attendez les procédures, qui ne devraient pas être arbitraires, qui doivent être fondées sur des preuves, les enquêtes doivent être intégrées, le juge doit, si Il le mérite, autorise le mandat d’arrêt, il y a le droit à la protection, bref.

Et ce sont des procès qui peuvent prendre du temps et il ne faut pas s’alarmer s’il y a ces processus pour mettre fin à la corruption, mettre fin à l’impunité, purifier la vie publique, mais qu’elle ne soit pas affectée également, ce n’est pas à la lettre, qu’ils n’ont pas à payer les justes pour les pécheurs », a souligné le président.

Information en développement …