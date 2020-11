“Personne n’est persécuté pour un slogan et aucun crime ne peut être fabriqué”, a déclaré le président López Obrador (Photo: Archive / Cuartoscuro)

Président Andrés Manuel López Obrador a exhorté Roberto Sandoval Castañeda, ancien gouverneur de Nayarit, à ne pas se cacher de la loi et à faire face au mandat d’arrêt contre lui pour les crimes de péculat Oui exercice inapproprié des fonctions.

«À toute personne impliquée dans un crime, je recommanderais qu’elle fasse face à sa situation, que personne ne se cache, ne s’enfuie, que nous devons nous lever et croire qu’il existe un véritable état de droit, qu’il n’y a pas d’État tordu comme avant », a déclaré le président.

Il a assuré lors de la conférence de presse qu’il a donnée de son Tabasco natal que «personne n’est persécuté par un slogan et aucun crime ne peut être fabriqué “.

Ce qui précède après avoir été interrogé s’il demanderait à l’ancien gouverneur de se rendre aux autorités. Il a affirmé que c’est ce que devraient faire les personnes accusées de crimes, puisqu’elles peuvent faire confiance à la justice qui est exercée sous leur mandat.

Le bureau du procureur a annoncé hier qu’il y avait un mandat d’arrêt contre l’ancien gouverneur de Nayarit (Photo: spéciale)

Hier encore le Bureau du procureur général de Nayarit (FGJ) a rapporté que un juge de contrôle a émis un mandat d’arrêt contre Sandoval Castañeda. En outre, ils ont également demandé le Interpol va transformer un jeton rouge pour leur emplacement et leur arrestation temporaire en cas d’observation dans un autre pays.

Jusqu’au moment Roberto Sandoval est un fugitif de la justicePar conséquent, le bureau du procureur a exhorté le public et toute institution à partager des informations sur sa localisation au cas où ils auraient des informations menant à son arrestation.

Le bureau du procureur a précisé que les informations du renseignement ont confirmé que l’ancien gouverneur n’est plus à Nayarit, Quoi dans les derniers jours, il était dans les États de Jalisco et Nuevo León. De plus, il est présumé que Sandoval soupçonnait déjà ou savait qu’il y avait un mandat d’arrêt contre lui.

De même, suite à une injonction, les autorités ils ont assuré les propriétés que vous avez à votre nom, “D’où il a été réalisé en tant que propriétaire et de ceux qui ont été accrédités comme récipiendaires finaux même s’ils sont au nom de figures de proue».

Les propriétés de Roberto Sandoval font l’objet d’une enquête (Photo: Twitter @ Litgen79)

Il a été ordonné que les maisons assurées soient mises à disposition dans l’administration du Comité des biens assurés, confisqués et abandonnés de l’État de Nayarit, pour continuer la voie légale et les remettre au trésor public et aux personnes de l’entité en réparation du dommage.

Selon Animal Político, la Cellule de renseignement financier maintient ses comptes bancaires gelés pour mener les enquêtes correspondantes.

Pendant ce temps, le bureau du procureur a ajouté que dans les prochains jours l’enquête sur divers dossiers se terminera afin de les déterminer, les efforts seront donc renforcés pour capturer Roberto Sandoval et exécuter les ordonnances des tribunaux pour les crimes de juridiction commune.

Roberto Sandoval, est accusé de délits de détournement de fonds et d’exercice inapproprié de fonctions (Photo: Archive / Cuartoscuro)

Outre l’exhortation du président, le parquet, lorsqu’il a donné la mise en demeure officielle, a également demandé à l’ancien président de Nayarit de comparaître devant les instances correspondantes et de répondre des charges retenues contre lui.

«Sur la base de ses déclarations en ce sens qu’il est innocent, Vous êtes invité à ne pas fuir, à ne pas quitter le pays et, comme vous l’avez rappelé, à comparaître devant le juge qui l’exige», A demandé au parquet.

Roberto Sandoval Castañeda a été gouverneur de Nayarit de 2011 à 2017 Au cours de son administration, la violence et l’insécurité liées au crime organisé se sont intensifiées de façon dramatique, À la fin de son mandat, il a été dit qu’il avait des liens avec le trafic de drogue.

