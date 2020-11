AMLO a prédit la défaite du “parti conservateur, corrompu et privilégié” aux élections de 2021 (Photo: . / Sáshenka Gutiérrez)

Andrés Manuel López Obrador, président du Mexique, a évoqué pour la première fois les élections fédérales qui auront lieu en 2021, dont il prévoyait un avantage de la part du «mouvement progressiste».

Lors de sa tournée dans l’État de Basse-Californie, notamment lors de son séjour à Ensenada où il a parlé de la Programme de supervision de contournement et d’amélioration urbaine 2021, a également parlé de l’avenir électoral mexicain.

Selon le Mexicain, à travers les réseaux sociaux ou les médias, il a été révélé que des alliances politiques sont recherchées face aux élections, c’est pourquoi il a mis en exergue la rumeur d’une union entre le PAN et les PRI pour s’emparer du pouvoir de la Mouvement national de régénération (Morena).

Et il a souligné que ce ne sont pas des informations provenant d’un centre de renseignement pour les accusations portées contre son gouvernement pour l’espionnage présumé de ses adversaires de la Front national anti-AMLO.

«Ici, en Basse-Californie, j’ai des nouvelles, non pas parce qu’il y a une activité d’espionnage, mais plutôt à travers les journaux, la presse écrite, les réseaux sociaux, que le PRI et le PAN cherchent une alliance. Imaginez cela, nous vivons vraiment un moment exceptionnel dans l’histoire de notre pays. Il y a des moments où un long moment passe et rien ne bouge comme avant. Des décennies, des siècles et il y avait l’immobilité. Maintenant, il y a beaucoup de changements dans ces temps que nous avons dû vivre, des temps intéressants », a fait valoir le chef de l’exécutif fédéral.

De plus, il a demandé à ses opposants d’être patients, car en 2022, ils sauront si les gens veulent le démettre de ses fonctions ou veulent qu’il continue à être président (Photo: Présidence du Mexique)

Il a également assuré qu’au Mexique il y a deux grands groupes: le courant libéral et le courant conservateur. A cet égard, il a célébré qu ‘«ils enlèvent le masque», qu’il n’y a pas de simulation et qu’il n’y a pas d’hypocrisie à cet égard.

«Nous allons respecter toutes les expressions politiques, en particulier le droit de ne pas être d’accord, mais nous allons défendre la transformation dont le Mexique a besoin. Nous n’autoriserons pas les annulations. Nous ne voulons pas que le régime de corruption, d’injustice, de privilège revienne », a déclaré le président, qui a également souligné qu’il souhaite hériter aux générations suivantes« d’un Mexique juste, égalitaire, fraternel, libre, démocratique et souverain ».

Par conséquent, il a ajouté que la lutte de son gouvernement se poursuivra sur la voie de les voies pacifiques, les causes juridiques et la voie démocratique.

Cependant, il a ajouté que lors des élections au cours desquelles divers gouverneurs seront élus, ainsi que le grand remplacement de la chambre des députés, “Les conservateurs vont vouloir revenir à la gestion factuelle du budget pour que le soutien n’atteigne pas le peuple”.

Photo: Présidence du Mexique.

Mais le président était également sûr, et l’a dit, que «gagnera le mouvement libéral, les forces progressistes». Autrement dit, lors des élections, il prédit que Morena et ses alliés vaincront à nouveau «le parti conservateur, le parti de la corruption, le parti des privilèges».

En outre, il a demandé aux opposants et aux groupes voués à critiquer son gouvernement de faire preuve de patience, car ce sera au cours du premier trimestre 2022 que le gouvernement mexicain se soumettra une révocation de mandatEn d’autres termes, le peuple pourra décider si le président restera en fonction ou le quittera.

«Le village met et le village emporte. Que les conservateurs ne mangent pas d’inquiétudes », a conclu Andrés Manuel López Obrador lors de sa tournée à Ensenada, dans l’État de Basse-Californie.

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

Héritier de la guerre de Calderón contre le trafic de drogue: qui est Luis Rodríguez Bucio, premier commandant de la Garde nationale AMLO

La militarisation sera consommée en 2022: López Obrador a annoncé la création de 260 casernes de la Garde nationale

“C’est le secret”: López Obrador a assuré que la fourniture d’un soutien en espèces est ce qui maintient le soutien de la société pour son projet