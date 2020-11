Crédits: Jovani Perez

Controversé depuis qu’il a commencé sa carrière politique dans les années 70. Caractère inconfortable bien avant qu’il n’assume la présidence. Andrés Manuel López Obrador il peut être à l’un ou l’autre extrême mais jamais au milieu.

Pour ses partisans, cela représente un changement profond, un compte réglé depuis 1988 ou même avant; une option pour sortir de la la pauvreté, la la corruption et la la violence. Mais pour ses détracteurs c’est un politique messianique, imprévisible, contradictoire, viscéral, et dans certains cas, il est même considéré comme la représentation fidèle de la gauche la plus rance d’Amérique latine.

Ses débuts au PRI

Le jeune étudiant en sciences politiques à l’UNAM.

Forgé à l’école PRI, López Obrador a débuté sa carrière dans les rangs de l’organisation politique la plus controversée de ces derniers temps: la Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI), le même qui a gouverné le Mexique pendant 71 ans sans interruption et pour lesquels seulement deux mandats de six ans ont suffi pour revenir au pouvoir (2012).

Au cours des années 70, AMLO a occupé divers postes tels que la direction de la Institut national autochtone à Tabasco et la coordination du Enrique González Pedrero pour la gouvernance du même État au nom du PRI; jusqu’en 1988, quand Carlos Salinas de Gortari (PRI) a été le vainqueur après une élection présidentielle controversée tachée par un “défaillance du système”, Il a quitté la fête avec Cuauhtémoc Cardenas, ancien candidat présidentiel du PRD.

À partir de ces années, il savait ce qu’était une défaite électorale lorsqu’il se présenta sans succès à l’élection du gouverneur de Tabasco, mais loin de déjouer son élan, cela l’encouragea davantage sur le chemin rocailleux de la politique nationale.

Au cours des trois années suivantes, il est devenu président de l’État du parti nouvellement fondé (1989) de la révolution démocratique (PRD) et a également dirigé sa première randonnée à Villahermosa, capitale de Tabasco, à Mexico pour dénoncer et réclamer la fraude aux élections locales.

Il l’a appelé «l’exode pour la démocratie» et il a consisté en un voyage de 759 kilomètres pendant un peu plus d’un mois et demi.. Il est arrivé au Zócalo de la capitale le 11 janvier 1992 et le lendemain, après une réunion au ministère de l’Intérieur, il a obtenu un conseil municipal pour le PRD à Tabasco. C’était le premier triomphe d’un parti d’opposition dans l’État du sud.

Il était candidat pour le gouvernement de Tabasco pour la deuxième fois en 1994, cette fois pour le PRD, mais il perdit encore et encore entreprit un «exode» vers la capitale du pays, seulement maintenant sans obtenir de grands résultats.

Son prochain arrêt sur la route de la manifestation civile a eu lieu deux ans plus tard, en 1996, lorsque conduit un mouvement de résistance en faveur des paysans et des pêcheurs touchés par les activités pétrolières de la parapublique d’alors Pemex. Il y a eu des affrontements à mains nues avec les forces de sécurité et plus de 200 membres du PRD ont été arrêtés.

Une photographie de López Obrador avec une tête ensanglantée est devenue l’emblème de ce conflit et figurait sur la couverture du magazine Proceso dans le numéro 1006. La même année, il a réalisé ce qui pourrait être considéré comme son premier «grand» triomphe lorsqu’il a été élu nouveau. président national du PRD.

Sous sa direction, son parti était la deuxième force politique à la Chambre des députés et avec Cárdenas comme candidat, il a remporté la première élection démocratique à Mexico (qui était jusqu’alors un appendice du gouvernement fédéral appelé le Département du District fédéral).

Chef de gouvernement du district fédéral

López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas et Rosario Ibarra avec Marcos et Tacho et Moisés. (Photo: spécial)

La prochaine aspiration du politicien de Tabasco était l’élection de 2000 pour le poste de gouverneur de Mexico: sa première victoire aux urnes, par une mince marge à propos de son candidat au PAN, Santiago Creel.

Depuis, l’idée de lancer l’agenda politique tous les matins par une conférence de presse à six heures lui est venue à l’esprit. Il commençait aussi déjà à projeter son image d’homme politique austère, voyageant toujours dans une berline blanche Tsuru conduite par son chauffeur Nicolás. Ils étaient protégés par «les gazelles», une équipe féminine de sécurité.

En tant que chef du gouvernement, il a atteint la pension universelle pour les personnes âgées, qui a remporté toutes les oppositions jusqu’à ce qu’elle devienne une loi et un programme social fédéral. Cependant, il n’a pas eu autant de succès dans construction du deuxième étage du Periférico car il a généré une controverse en raison de son coût élevé et de l’opacité avec laquelle les offres correspondantes ont été effectuées.

Après le tremblement de terre de 2017, une modification du règlement d’occupation des sols qui a été effectuée sous l’administration Obrador est apparue, et qui cherchait à fournir des installations aux sociétés immobilières intéressées par des zones spécifiques de la capitale. Avec le magnat Carlos Slim, il entreprit la récupération du centre historique, mais en retour cela lui a permis d’étendre ses domaines immobiliers dans la région.

Pièce sombre

Au cours des cinq années où il a été gouverneur de la capitale, il a joué dans une opposition farouche avec l’ancien président Vicente Fox. Depuis lors, il a désigné le PAN et d’autres «ennemis» politiques, y compris l’ancien président Salinas de Gortari, comme étant les responsables d’avoir comploté contre lui une série de “parcelles«Le discréditer et le mépriser de la vie publique.

Identique à son dernier scandale mettant en vedette son frère Pío López Obrador, à ce moment-là, il a été durement souligné par certaines vidéos divulguées Televisa qui exposait des images de son secrétaire privé de l’époque René Bejarano recevoir de l’argent, emballé avec des élastiques et conservé dans une mallette.

Mais le pire pour AMLO est survenu en 2005, lorsque le bureau du procureur général (aujourd’hui FGR) a demandé à la Chambre des députés de promouvoir sa violation pour avoir violé une décision de justice qui l’a contraint à suspendre la construction d’une rue sur un terrain exproprié.

Encore une fois, loin de l’affaiblir, cet épisode l’a renforcé. Le complot contre lui a pris effet et des manifestations massives ont eu lieu dans la capitale pour le soutenir. La violation a été finalisée, mais le désaccord a atteint un point tel que le gouvernement fédéral a dû renoncer et finalement retirer l’accusation. Ainsi, il est venu comme favori pour se présenter pour la première fois à la présidence.

Pièce sombre

En 2006, AMLO a joué avec le joueur de PAN Felipe Calderón dans le Concours électoral le plus proche de l’histoire du pays, qui a perdu 0,62% des voix.

Il a porté sa protestation post-électorale des tribunaux dans la rue. Sur l’avenue Reforma, il a convoqué un sit-in populaire qu’il a tenu pendant 48 jours et a gagné l’hostilité de larges secteurs de la capitale du pays. Plus tard, il a été proclamé “président légitime“, Avec une sorte de cabinet” d’ombre “.

En 2012, il s’est présenté à nouveau à la présidence, mais a perdu l’élection au cours de laquelle il s’est présenté contre le PAN Josefina Vázquez Mota et le PRI Enrique Peña Nieto, vainqueur avec 38,21% des voix. López Obrador est venu par derrière dans les préférences pour se placer à la deuxième place avec 31,59% des voix.

En 2012, il a démissionné du PRD pour fonder Morena en 2014 et finalement atteindre la présidence en 2018. Au cours de ces années d’aspirations et d’ambitions présidentielles, López Obrador a commencé à forger des alliances controversées avec des personnages auparavant inimaginables: Des membres du PAN et des PRI qui l’ont combattu à l’époque et qui l’accompagnent aujourd’hui dans sa controversée Quatrième Transformation (Q4).

