AMLO: “La vaccination des personnes âgées débutera début février

Photo: Présidence du Mexique.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a assuré qu’en février, il commencerait la vaccination de masse des personnes âgées du pays. Il a noté que 10 000 brigades seront déployées pour atteindre les zones les plus reculées.

«Je vous rappelle qu’en finissant de vacciner les médecins, les infirmières, les travailleurs des hôpitaux COVID du pays – qui sont ceux qui soignent les malades et sauvent des vies pendant un certain temps et nous devons les protéger -, mettant fin Nous allons avec les personnes âgées, et nous espérons que cela commence maintenant, la vaccination des personnes âgées, à la fin du mois, au début de février au plus tard, mais nous allons nous occuper de la vaccination de toutes les personnes âgées, c’est le plan de vaccination », a souligné le président.

López Obrador a expliqué qu’après avoir terminé la vaccination des agents de santé, la vaccination des personnes âgées avec le vaccin Pfize commencerar. Il a également précisé que ce jeudi il aura une réunion pour s’informer de la situation en cours d’acquisition, ou de livraison, de vaccins auprès d’autres laboratoires.

(Infographie: Jovani Silva / Infobae Mexico)

“D’autres vaccins sont vus, aujourd’hui nous avons une réunion pour 12 h 00 pour voir comment se déroule la progression de l’acquisition ou de la livraison, là où nous avons déjà un contrat, d’autres vaccins; avoir toutes les vaccinations nécessaires, déployer les 10 000 brigades de roadrunner et vacciner les personnes âgées dès que possible “, a indiqué le président mexicain.

Le chef de l’exécutif a réitéré que tout le personnel de santé, qui travaille en première ligne pour soigner les patients Covid-19, provenant des hôpitaux publics et privés, sera vacciné.

“Tous les médecins, infirmières et personnels hospitaliers seront vaccinés public et privé desservant COVID. Ils sont en communication avec les hôpitaux privés pour avoir des registres, ils y travaillent », expliqué.

Photo: Présidence du Mexique.

Il a également déclaré hier, 13 janvier, qu’environ 100 000 agents de santé avaient été vaccinés dans tout le pays, et a annoncé que mardi prochain, le 19 janvier, un autre envoi de plus de 400 000 vaccins serait reçu.

Comment les personnes âgées seront-elles vaccinées?

Sera intégré brigades de 120 mille personnes, entre fonctionnaires et bénévoles, qui sera distribué dans 10 mille centres d’intégration, ce qui aidera le vaccin à atteindre 280 000 villes petites et dispersées dans le pays.

Chaque centre vaccinera 300 adultes âgés en une semaine, vaccinant ainsi un total de trois millions de personnes âgées des communautés les plus reculées. Ces points seront installés dans les lieux où cette population perçoit ses pensions.

«La brigade arrive et là où les personnes âgées sont prises en charge lorsque leur pension leur est versée: à l’école, au service médical rural ou sur la place, en gardant leurs distances; ce que vous savez déjà, car cette réunion a déjà lieu lors de l’octroi des pensions. “, a précisé le président.

PHOTO: DANIEL AUGUSTO / CUARTOSCURO

Une fois les centres installés, Deux jours seront alloués au cours desquels les personnes pourront aller se faire vacciner et recevoir leur pension bimensuelle. Après les deux dates, deux autres seront alloués aux membres de la brigade immuniser directement au domicile de ceux qui ne pouvaient pas bouger.

Enfin, une réunion sera organisée avec les autorités des communautés, où un rapport de la journée de vaccination sera préparé, qui sera remis dans la capitale de l’Etat. Par la suite, ils continueront à vacciner dans les 2 500 communes, ou capitales municipales, puis dans les plus grandes villes.

«Et déjà la même équipe, la même brigade atteint les grandes villes. Pas une seule brigade n’y opère. Iztapalapa, par exemple, est la démarcation territoriale qui compte le plus d’adultes âgés, il y a donc de nombreuses brigades, mais toujours avec l’objectif de 300 vaccinés ou vaccinés. “, a déclaré le président.

PHOTO: DEMIAN CHÁVEZ / CUARTOSCURO

À l’issue de la vaccination de toutes les personnes âgées, tant dans les grandes villes que dans les petites communautés, elles continueront avec les patients atteints de maladies chroniques et les enseignants.

«Beaucoup ont l’âge de cette population préférée de 60 ans et plus. Mais d’autres ont moins de 60 ans, donc par âge ils vont être vaccinés et en même temps, horizontalement, nous allons vacciner les enseignants. “, clarifia López Obrador.

Le président mexicain a appelé les gouverneurs du Chiapas et de Campeche à rouvrir les écoles pour reprendre les cours en présentiel, car, de cette manière, les enseignants seraient parmi les premiers vaccinés contre le COVID-19 avec le vaccin Pfizer.

