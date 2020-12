Le président Andrés Manuel López Obrador, a assuré que votre gouvernement recherche «un équilibre» entre les crises sanitaire et économique causées par le COVID-19.

En supervisant la construction de la section 3 du train maya, dans la municipalité de Halachado, Yucatán, López Obrador Il a souligné que l’économie ne peut pas être complètement arrêtée malgré la pandémie “parce que ce serait très grave”.

«Malgré la pandémie, nous travaillons, car nous devons équilibrer l’action sanitaire, c’est-à-dire affronter la pandémie comme elle l’a fait et aussi réactiver notre économie. Nous ne pouvons pas simplement nous consacrer à assister à la pandémie, à arrêter complètement l’activité économique dans le pays, car ce serait très grave à l’avenir et nous ne pouvons pas ouvrir l’activité économique du pays comme si de rien n’était, avec cette pandémie, ces infections et le plus terrible, la plus regrettable, la perte de vies humaines “, a-t-il souligné.

«Notre stratégie consiste donc à équilibrer, à chercher à prendre soin de la vie et aussi à promouvoir l’activité économique et le bien-être dans notre pays et nous y parvenons. Ce n’est pas facile, cela a été terrible de faire face à cette pandémie, mais nous sortons“Il a insisté.

Image de fichier (Photo: REUTERS / Gustavo Graf)

Le mandataire fait référence à la mise en œuvre du feu rouge à Mexico et dans l’État du Mexique, en raison de l’augmentation des infections et des hospitalisations dues au coronavirus

“Il a fallu décider, par les médecins, de déclarer Mexico un feu rouge en raison du nombre d’infections et d’éviter que la pandémie ne nous dépasse et il n’y aura pas de lits, avec un équipement suffisant pour soigner les malades. C’est pourquoi les responsables du secteur de la santé ont recommandé d’éteindre le feu rouge à Mexico. Heureusement, ce n’est pas ce qui se passe dans tout le pays, sur 32 États, seulement dans 8 États, nous avons une augmentation des infections. Dans le reste des États, la plupart de la pandémie est maîtrisée, comme c’est le cas de Quintana Roo, comme c’est le cas du Yucatán, et de Campeche, qui est verte, Chiapas, qui est verte; Tabasco est en orange et nous avançons », a-t-il souligné.

Il a assuré que grâce aux progrès de la science, le vaccin sera bientôt disponible “car tant qu’il n’y aura pas de vaccin, ce qui est appliqué depuis des siècles est recommandé à chaque fois qu’il y a des pandémies: isolements, nettoyage, lavage des mains et éviter les infections. »Se souvient-il.

Le président a annoncé que, lors du prochain exercice de vaccination qui débutera à la fin de ce mois, il y aura “peu” de vaccinations, car la demande est élevée.

“Nous avons déjà des contrats signés avec Pfizer pour qu’à partir de ce mois, nous commençons à vacciner dans notre pays, il y a peu de doses que nous allons avoir car il y a beaucoup de demande dans le monde, mais nous allons commencer la vaccination en décembre”, se souvint-il.

«La recommandation des spécialistes est de donner la préférence à ceux qui soignent les patients COVID: médecins, infirmières qui sauvent des vies. Donc les premiers à avoir accès à ce vaccin seront les agents de santé qui sont dans les près de 1000 hôpitaux COVID que nous avons dans le pays, qui ont été reconvertis pour traiter les patients COVID, ils seront les premiers », il a souligné.

«Il a été décidé que ce vaccin qui nécessite de basses températures arrivera à Mexico et à Saltillo, Coahuila; mais ce n’est pas que dans ces États seulement ils seront vaccinés; Ce sont tous des Mexicains. Le vaccin est universellement applicable et il sera appliqué gratuitement parce que nous avons le budget », a-t-il déclaré.

Image de fichier (Photo: . / Miguel Sierra)

«Cela dépendra de la disponibilité de ces vaccins. Et le plan est, je le répète, d’abord les médecins et les infirmières là où ils sont, ils vont être vaccinés d’abord, puis les personnes âgées qui sont une population vulnérable, nous allons commencer par les personnes âgées pour les protéger et tous les adultes vont être considérés plus grand. Il y a dans notre pays environ 10 à 12 millions de personnes âgées de 65 ans et plus. Ce groupe de population est également une priorité », at-il souligné.

Il a rappelé que ceux qui souffrent d’une maladie chronique seront également traités «Qu’il s’agisse d’hypertension, de diabète, d’obésité, ils bénéficieront d’une attention particulière. Les enseignants sont également considérés comme un groupe prioritaire, dans la mesure où ils vont reprendre les cours en personne, dans lesquels les états passent au vert, qu’il n’y a plus d’infections. Et puis le reste de la population“Il expliqua.

Il a souligné qu’il y a déjà le soutien des sociétés pharmaceutiques et le soutien des gouvernements où ces vaccins sont fabriqués.

“Il a été sage de ne se battre avec personne, nous n’avons aucune différence avec aucun gouvernement dans le monde et au contraire ils ont beaucoup de respect pour le Mexique”, a-t-il déclaré.

C’est pourquoi, a-t-il dit, le gouvernement doit réactiver l’économie “en réalisant ces travaux (comme le train maya) qui sont très importants, comme on l’a dit ici, pour la création d’emplois, pour améliorer le marché intérieur et nous continuerons d’allouer les ressources publiques. Et il est très important que cela soit connu: ce travail se fait avec des ressources du budget public, qui est l’argent de tous les Mexicains, il ne se fait pas avec crédit », a-t-il souligné.

Il a déclaré qu’il continuerait à visiter le chantier de construction du train maya, tout en précisant que «nous ne nous méfions pas des entreprises, mais j’aime faire le tour du pays, je suis un marcheur … et plus encore cela me donne une grande satisfaction de pouvoir voir ces œuvres », a-t-il conclu.

