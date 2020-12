26/12/2020 Le Président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador POLITIQUE CENTRALE AMÉRICAINE MEXIQUE PRÉSIDENCE MEXIQUE

Pendant plusieurs années avant de devenir président, Andrés Manuel López Obrador a été caractérisé par ses accusations sévères de mauvaise gestion de l’administration du pays, par les gouvernements précédents, ainsi que par des condamnations publiques d’actes qu’il a qualifiés de corrompus. , injuste ou trahison.

Avant le matin, c’était Twitter. Pendant plus d’une décennie (il a rejoint ce réseau social en 2009) qui a été sa plateforme d’expression, la tranchée d’où il a rendu ses jugements, pour le gouvernement et ses opposants.

Des opinions variées allant des envois de fonds envoyés par des compatriotes à l’étranger à l’utilisation de l’armée dans les rues imposée par les administrations passées, en passant par les accusations de xénophobie dans les propos de Donald Trump sur les Mexicains, lorsqu’il a remporté les élections en 2016 élections présidentielles des États-Unis.

Mêmes positions qui, depuis qu’il est devenu président, ils sont devenus contradictoires car ils s’opposent à ce que le président mexicain lui-même pense aujourd’hui. Au moins cinq publications publiées par AMLO sur Twitter, avant d’assumer la présidence, le précisent.

La militarisation des rues

L’une des contradictions les plus notoires a été la position du président mexicain sur la présence de l’armée dans les rues.

Et c’est qu’en février 2013, avec Enrique Peña Nieto comme président, AMLO a souligné comme “pervers” que l’armée était utilisée pour faire face au problème de l’insécurité «Qu’ils ont créé en se consacrant au pillage», en mars de cette année, déjà en tant que président, a décrété la présence des Forces armées dans les rues du pays jusqu’en 2024, en renfort de la garde de sécurité des policiers de la Garde nationale.

La Réforme et la presse étrangère

Plusieurs médias nationaux traditionnels, et de nombreux autres médias internationaux renommés (sinon tous), ont été ouvertement, directement et durement critiqués par le président López Obrador pendant les 24 mois que son gouvernement est au pouvoir.

Par exemple, ses paroles bien connues au journal national mexicain Reforma qu’il a qualifié de “sale pasquín” –Expression utilisée pour décrire un média journalistique à diffusion précaire et / ou à contenu méprisable–, “Prensa fifí”, “journal conservateur (opposé à sa tendance idéologique)”… et ses chroniqueurs ont été dénoncés comme des “chayoteros”, une expression qui se réfère aux journalistes dans le passé recevant de l’argent des dirigeants.

Mais en 2015, il a utilisé un sondage de ce média comme argument contre le président de l’époque Enrique Peña Nieto. “L’enquête Reforma révèle la débâcle de l’EPN, mais le plus inquiétant est l’étonnement de la classe politique face à la crise au Mexique », a tweeté López Obrador en juillet de cette année.

«(…) Quelle est la caractéristique de ces journaux? Franchement, bien quoi ils sont également repris par les grandes sociétés internationales, économiques et financières. C’est un déclin également exprimé dans les médias du monde“a déclaré le président mexicain en mai dernier à propos de médias tels que le Wall Street Journal, le New York Times, le Washington Post et le Financial Times, après que, dans différents articles, des publications aient souligné que le gouvernement mexicain avait fait état de chiffres trompeurs sur le nombre d’infections et décès dus au COVD-19.

Cependant, le même cas est présenté avec la réforme: en 2013, comme en 2016, il y a quelques tweets dans lesquels AMLO fait valoir les publications du WSJ et du NYT, respectivement, pour exiger des explications ou soutenir les accusations contre les gouvernements à leur tour.

Les envois de fonds, bouée de sauvetage économique de la pandémie

En mars 2016 (mandat de six ans de Peña Nieto), López Obrador a condamné le fait que l’économie nationale était si mauvaise que de nombreuses régions du pays n’ont survécu que grâce aux envois de fonds envoyés au Mexique par des ressortissants de l’étranger.

Mais en 2020, compte tenu de la crise économique qui a provoqué le fléau de la nouvelle pandémie de coronavirus dans le pays, AMLO a changé le discours. Il considère désormais “un miracle social” et une “fraternité extraordinaire du peuple mexicain”., l’envoi et le rebond des revenus que les Mexicains envoient dans d’autres pays, notamment aux États-Unis. Autrement dit, de nos jours, il ne voit plus un échec du gouvernement à avoir une si grande dépendance sur les envois de fonds.

Donald Trump, de non grato à être ami

La différence dans ses déclarations concernant le président sortant des États-Unis, Donald Trump, a été l’une des plus marquantes de ce 2020.

En janvier 2017 Andrés Manuel demandé de poursuivre Trump pour violation des droits humains après la mise en garde américaine: “si le Mexique n’est pas prêt à payer pour le mur, il vaudrait mieux annuler la prochaine réunion (celle qu’il tiendrait avec l’EPN)”, qui était prévue pour la fin de ce mois, et qui a été effectivement annulée.

Mais cette année, López Obrador a effectué sa première – et jusqu’à présent la seule – visite à l’étranger en tant que président à Washington, en réponse à une invitation de Donald Trump. Désormais, interrogé par les insultes de son homologue sur les Mexicains et sur le mur frontalier qu’il a maintenu jusqu’au dernier moment de son mandat, le président mexicain se limite à argumenter la politique et la doplomatie comme moyen de bonne communication.

De plus, López Obrador qui a même publié un texte contre le président des États-Unis (Hey, Trump) maintenant il le considère comme son ami.

Les horaires des matchs à la radio et à la télévision

Et une autre incongruité est dépeinte dans la question des horaires de publicité des partis politiques à la radio et à la télévision. Désormais, dans le contexte de la pandémie, le président a appelé les parties – confrontées au processus électoral 2021 – à donner leurs espaces à la diffusion d’informations sur le comportement, les chiffres et le processus de vaccination du COVID-19.

Mais en 2015, AMLO a été assez énergique pour dénoncer une proposition du Parti Vert qui a mis sur la table la possibilité de retirer la gratification aux délais accordés aux parties pour leur publicité et commencez à les collectionner.

