17/09/2020 Amor Romeira lors du photocall pour la première de la première comédie musicale grand format de la saison, JEKYLL & HYDE au Teatros del Canal, à Madrid EUROPA ESPAGNE SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 10 (CHANCE)

Nous n’avons pas vu de femme plus courageuse et plus combattante qu’Amor Romeira. Toujours le sourire aux lèvres, la collaboratrice de télévision a affronté la gauche et la droite sans honte, avec courage et force et avec ce problème qui se passe après la mort de sa mère n’allait pas être moindre. Ce samedi, la chanteuse a posté sur son profil Instagram une “ ROMEIRA INFORMATIVE ” pour expliquer à tous ses followers le problème qu’elle rencontre avec une banque bien connue après la mort de sa mère.

Comme nous le savons tous, le 21 décembre, Mensi, la mère d’Amor Romeira, est décédée et tout le monde était complètement bouleversé en apprenant cette triste nouvelle. Surtout pour avoir pris conscience – tous ceux qui l’ont suivie sur les réseaux sociaux – de la belle relation qui existait entre elle et ses filles.

Eh bien, Amor Romeira a expliqué que sa mère n’a pas laissé de testament et que cela a posé un problème lorsqu’il s’agit de suivre les étapes pertinentes, mais cela n’a pas été le plus important. Mensi Medina a acheté une voiture avec assurance auprès de la banque à laquelle elle appartenait, donc chaque mois, ils facturaient sa lettre. Dans cette assurance, il apparaissait dans la clause que, en cas de décès, il était automatiquement arrêté de payer ce véhicule, ce qui n’est pas rempli en banque.

Amor a avoué via les réseaux sociaux que sa sœur Carminda est allée à la banque avec le certificat de décès de sa mère et apparemment que le papier ne valait pas la peine à l’institution financière d’authentifier que sa mère n’est plus au monde, mais oui cependant, pour bloquer votre compte.

En d’autres termes, la banque continue de percevoir la facture de voiture auprès de la mère d’Amor et de Carminda une fois qu’elle meurt, quand il y a une clause dans l’assurance du véhicule qui indique qu’une fois que le propriétaire est décédé, le propriétaire arrête de payer la voiture. Il semble que le certificat de décès ne soit pas suffisant pour l’entité et elle demande plus de documents pour certifier le décès de Mensi Medina. Or, ce même certificat suffit à bloquer le compte bancaire susmentionné.

Une situation désespérée pour Amor et Carminda qui, bien qu’ayant enterré leur mère il y a quelques semaines à peine, continuent de se battre de toutes leurs forces pour faire respecter l’honneur de leur mère et surtout, pour passer par ce duel qui la brise. coeur.