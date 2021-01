17/05/2019 Amor Romeira, dans une image de fichier. MADRID, 12 (CHANCE) Défiant la neige qui recouvre une grande partie du pays ces jours-ci, Amor Romeira poursuit sa routine et, aussi proche que d’habitude, précise qu’Isabel Pantoja ne l’a pas appelé après la mort de sa mère, mais au contraire a envoyé un message. De plus, il se prononce sur l’éventuel départ de l’Espagne de la tonadillera et comprend cette décision car il estime que dans notre pays, elle n’est pas assez appréciée à quel point elle est une grande artiste. Enfin, la Canarienne nous raconte l’odyssée qu’ils vivent avec la banque avec laquelle sa mère a obtenu un prêt accordé pour l’achat d’une voiture et nous donne enfin de bonnes nouvelles sur cette épineuse question. EUROPE SOCIÉTÉ ESPAGNE

MADRID, 12 (CHANCE)

Défiant la neige qui recouvre une grande partie du pays ces jours-ci, Amor Romeira poursuit sa routine et, aussi proche que d’habitude, précise qu’Isabel Pantoja ne l’a pas appelé après la mort de sa mère, mais lui a envoyé un message. De plus, il se prononce sur l’éventuel départ de l’Espagne de la tonadillera et comprend cette décision car il estime que dans notre pays, elle n’est pas assez appréciée à quel point elle est une grande artiste. Enfin, la Canarienne nous raconte l’odyssée qu’ils vivent avec la banque avec laquelle sa mère a obtenu un prêt accordé pour l’achat d’une voiture et nous donne enfin de bonnes nouvelles sur cette épineuse question.

– CHANCE: Amour, pouvez-vous nous aider, s’il vous plaît. Ça va. Récupérer votre vie.

– AMOUR: Avec le froid, il fait froid, Filomena nous a gelés.

– CH: Et vos informations nous inquiètent. Que s’est-il passé avec la mort de votre mère, cette banque qui continue de payer.

– AMOUR: Maintenant, il y a de meilleures nouvelles, après la révolution et la plainte du public que ma sœur et moi avons reconsidérée, aujourd’hui ma sœur a rencontré le directeur de la succursale de Fuerteventura, elle a garanti qu’il n’y aura plus de lettres, que Elle va tout faire comme ma mère le stipulait dans ce contrat qu’elle avait avec cette banque et de ce côté-là heureuse, heureuse parce que si ma mère nous laissait quelque chose, c’était le caractère et l’envie de mettre les points sur les i. Nous savions que cela n’allait pas rester ainsi. Comment se fait-il que ma mère ait une voiture avec un prêt à la banque dans laquelle le bien est payé à la mort et que vous me dites que vous allez continuer à collecter de l’argent jusqu’à ce qu’un héritier apparaisse. L’héritier n’est pas à blâmer que ma mère soit morte, la voiture est payée. Il y avait des choses très contradictoires comme le fait que si ma sœur appelle la banque et donne la carte d’identité de ma mère, c’est la même mère que la mienne, si j’appelle, ils devront me donner les mêmes informations, ils ont donné une chose à ma sœur et un e-mail et moi d’autres choses.

– CH: Ils ont reconnu qu’ils avaient mal agi.

– AMOUR: Tout est entre les mains des avocats, je pense que la bureaucratie essaie de se moquer de nous, en lui donnant la voix que je lui ai donnée, je me suis rendu compte qu’il y a beaucoup de gens qui sont passés par là et qui n’ont pas eu l’occasion d’être écoutés . Cela va de l’avant, ils vous rendront chaque dernier euro.

– CH: Allez-vous poursuivre?

– LOVE: Comment vous pouvez facturer à l’avance trois mois de maintenance d’un compte. Ma mère est décédée en décembre et en janvier vous n’allez percevoir l’entretien d’aucun compte parce que ma mère est décédée le 21 décembre, janvier vous le rendez à ses filles. Tout le spectacle qu’ils ont fait avec le thème de la mort de ma mère, il leur suffisait de faire un caillou disant qu’elle était morte.

– CH: Il a également été dit que votre mère n’avait pas fait de testament.

– AMOUR: Exactement, c’est très important, je veux profiter de l’occasion pour le dire, il faut toujours faire un testament, soyons jeunes, plus âgés, quelle que soit la volonté. Cela coûte de l’argent de merde et vous rendez tout facile pour les gens que vous laissez dans le monde.

– CH: Votre amie Isabel Pantoja se demande si elle peut aller au Mexique.

– AMOUR: Je pense sincèrement que si Isabel Pantoja n’est pas respectée comme une grande artiste qui est dans ce pays, elle devrait aller dans un autre. Ici tout le temps, ils sont avec le sujet qu’il était en prison, je n’écoute pas au Mexique celui de Gloria Trevi et elle a également été emprisonnée. Dans ce pays, vous faites quelque chose et vous le serez toute votre vie, mais dans d’autres pays, ils vont plus loin. Tout en la martelant avec la même chose, ça me donnerait envie de partir aussi.

– CH: Ce serait l’une des raisons, mais votre famille serait aussi une autre raison.

– AMOUR: Je ne sais pas si c’est vrai ou un mensonge, mais au Mexique je suis sûr qu’ils la traiteront avec plus de respect à la télévision qu’ici. Les voilà tout le temps en train de l’écraser, je me mets dans leur situation et j’irais.

– CH: Anabel Pantoja a pu entrer à Cantora, Isa Pi oui, mais pas Anabel.

– AMOUR: Je ne sais pas mais allez, tout comme ils disaient aussi que si j’avais un téléphone et pas pour leurs enfants. Tout cela était si normal, des condoléances.

– CH: Humanité.

– LOVE: Exactement, nous allons également voir ce côté. Une mère d’une personne proche de la famille venait de mourir, tout le monde m’écrivait, quoi de moins qu’elle qui avait un lien affectif, j’ai dû écrire un tweet pour dire qu’Isabel Pantoja ne m’avait pas appelé, elle m’a envoyé un message me donnant mes condoléances pour le décès de ma mère et merci. Elle et Kiko, Irene, Omar, Anabel, toute la famille … c’est là que je vois le rouleau, même aux condoléances de la mort de ma mère, ils l’ont utilisé pas à leurs enfants et à moi, c’est un feu d’artifice Comment ne pas aller au Mexique, prendre le billet et s’il n’a pas d’avion, appeler Jesé, qui a un avion privé.