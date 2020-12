MADRID / BRUXELLES, 8 (EUROPA PRESS)

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a reconnu ce lundi que la situation actuelle avec l’Union européenne est “très compliquée” et, bien qu’il espère parvenir à un accord sur les relations futures, il a souligné qu’il existe certaines limites qui ne sont pas prêt à traverser.

“Je suis assez optimiste, mais je dois être honnête avec vous, je pense que la situation en ce moment est très compliquée”, at-il déclaré mardi dans des déclarations aux médias britanniques.

Le “premier ministre” a assuré que le gouvernement faisait tout son possible dans ses négociations avec l’UE, qui stagne, mais en a également profité pour rassurer la population, soulignant que “le 1er janvier, quoi qu’il arrive, il y aura un changement “mais” il y a de grandes options à venir pour notre pays.

Johnson a souligné la position du gouvernement britannique: “Nous sommes prêts à nous impliquer à tous les niveaux, politique ou autre, nous sommes prêts à tout essayer”. Cependant, a-t-il précisé, «il y a simplement des limites au-delà desquelles aucun gouvernement sensé et indépendant ne peut aller et que les gens doivent comprendre».

Le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont annoncé lundi leur intention de se rencontrer face à face à Bruxelles “dans les prochains jours”, rendez-vous auquel ni Londres ni Bruxelles n’ont fixé de date précise et dont l’annonce a surpris d’autres acteurs européens.

Il n’est pas clair non plus si la réunion entre les deux coïncidera au calendrier avec le Conseil européen qui se réunira ce jeudi et vendredi à Bruxelles avec les chefs d’État et de gouvernement de l’UE. Cependant, plusieurs sources ont indiqué qu’il n’y a pas de volonté de la part des dirigeants de transférer la négociation avec le Royaume-Uni à un sommet qui a déjà d’autres questions épineuses à son ordre du jour comme le budget européen, les relations avec la Turquie ou la coordination contre le coronavirus.

RENCONTRE AVEC VON DER LEYEN

Dans tous les cas, le format de la réunion convenue entre Johnson et Von der Leyen lors d’une conversation téléphonique d’un peu plus d’une heure lundi sera celui d’une réunion bilatérale, à laquelle certains conseillers pourraient se joindre, et qui vise à «déverrouiller» négociations, a déclaré un porte-parole du chef de l’exécutif communautaire.

Ainsi, a souligné le porte-parole, si la réunion aboutit “les négociations pourraient se poursuivre plus tard”, rejetant ainsi lundi l’information qui soulignait que le négociateur européen, Michel Barnier, avait transféré aux capitales et au Parlement européen que mercredi c’était un moment clé.

Si l’accord n’arrive pas à temps pour qu’il entre en vigueur le 1er janvier, lorsque la rupture entre le Royaume-Uni et l’Union européenne sera consolidée, depuis Bruxelles ils ont voulu souligner que les négociations pourraient se poursuivre mais cela n’empêchera pas le Brexit sans l’accord a des conséquences immédiates.

Les États membres ont exhorté la Commission à accélérer la préparation de mesures d’urgence pour atténuer les dommages d’un Brexit brutal, bien que les services de Von der Leyen hésitent à franchir cette étape car ils insistent pour laisser une marge de négociation.

Ainsi, Barnier, qui rencontre à nouveau ce mardi le négociateur en chef britannique, David Frost, a commenté que “dans la phase actuelle, plus que jamais, le Brexit est une école de patience, y compris une université de patience”, selon rapporte l’agence Bloomberg.

L’UE NE VEUT PAS D’UNE OFFRE À TOUT PRIX

De son côté, le secrétaire d’État allemand à l’Europe, Michael Roth, dont le pays assure la présidence tournante de l’UE, a apprécié «tous les efforts» déployés pour essayer de trouver une solution «bonne et durable», en référence à la rencontre entre Johnson et Von der Leyen, bien qu’il ait clairement indiqué que l’UE aspire à parvenir à un accord “mais pas à n’importe quel prix”.

“Ce dont nous avons besoin, c’est d’une volonté politique à Londres. Soyons clairs, nos relations futures sont basées sur la confiance et c’est précisément cette confiance qui est en jeu dans ces négociations”, a raisonné Roth dans une déclaration sans questions avant d’assister par vidéoconférence au Conseil des ministres des affaires générales de l’UE pour préparer le sommet européen.