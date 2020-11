20/06/2020 Le candidat de l’opposition à la présidence de la Côte d’Ivoire, Henri Konan Bédié AFRICA POLITICS MARFIL COAST PDCI

Parmi eux se trouve l’ancien Premier ministre Pascal Affi N’Guessan du parti de Gbagbo

L’opposant de premier plan et ancien président Henri Konan Bédié dénonce des “tentatives d’intimidation”

Le parquet de Côte d’Ivoire a accusé vendredi plusieurs chefs de l’opposition de terrorisme et de meurtre à la suite de la campagne de désobéissance civile déclenchée avant les élections du 31 octobre et de l’annonce de la formation d’un Conseil national de transition après avoir rejeté la victoire. du président, Alassane Ouattara, lors du vote, boycotté par l’opposition.

Le procureur général ivoirien, Richard Christophe Adou, a indiqué que parmi les accusés figurait l’ancien Premier ministre Pascal Affi N’Guessan, porte-parole de l’opposition et responsable de l’annonce de la création du Conseil national de transition, dirigé par l’ancien président Henri Konan Bédié.

Ainsi, il a souligné que tant Affi N’Guessan – qui est également président du Front populaire ivoirien (FPI) de l’ancien président Laurent Gbagbo – que Abdallah Albert Mabri Toikeusse – leader de l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) et un membre de l’organe de transition susmentionné – sont en liberté et sont recherchés par les forces de sécurité.

“De nombreuses autres personnes qui ont participé à ce complot et qui ont réussi à s’échapper sont activement recherchées”, a-t-il déclaré. “Cette enquête va être menée dans toutes les localités où des événements particulièrement graves ont été enregistrés pour arrêter les responsables et leurs complices”, a-t-il ajouté.

Ainsi, il a précisé que les opposants sont soupçonnés de terrorisme, d’attaque et de complot contre l’autorité de l’État, de meurtre, de vol, de destruction de biens immobiliers, d’incendies, de pillage, d’organisation et de participation à un mouvement insurrectionnel, d’organisation et de participation à des manifestations interdites, des excuses crime, publication de fausses nouvelles et attaque contre des opérations de vote, entre autres charges.

En ce sens, il a souligné que l’annonce de la création d’un Conseil national de transition par l’opposition “visait à saper le pouvoir de l’Etat de provoquer la chute des institutions de la République”, comme il a été recueilli le journal ivoirien «Soir Info».

Adou a également confirmé l’arrestation de plus de 20 personnes lors d’un raid effectué cette semaine à la résidence de Konan Bédié, qui se trouve à son domicile, entouré des forces de sécurité, qui bien qu’il n’ait pas été arrêté, comme l’a recueilli le portail d’actualités Koaci.

Parmi les personnes arrêtées figurent le secrétaire exécutif de l’ancien président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Maurice Kakou Ghikahué; le vice-président de la formation, George Philippe Ezaley; Le directeur de cabinet de Konan Bédié, Pierre Narcisse N’dri Kouadio; et plusieurs proches de l’ancien président ivoirien.

Cependant, le procureur général ivoirien a souligné que Konan Bédié “n’est ni détenu ni assigné à résidence”, alors que l’ancien président a dénoncé que le dispositif de sécurité autour de son domicile l’empêche de sortir.

«Avant de détenir quelqu’un, il faut avoir des garanties que cette personne, en raison de son âge et de sa condition physique, peut résister à la détention», a-t-il expliqué. “Par conséquent, ayant la possibilité de maintenir les procédures, le parquet n’a pas jugé nécessaire de procéder à l’arrestation de Konan Bédié”, a-t-il ajouté.

Enfin, il a déclaré que “l’enquête ouverte permettra l’arrestation de toutes les personnes qui ont participé d’une manière ou d’une autre à cette entreprise criminelle”, tout en félicitant les forces de sécurité. “Ils ont fait preuve d’un grand professionnalisme dans le maintien de l’ordre”, a-t-il ajouté.

KONAN BÉDIÉ DEMANDE DES LIBÉRATIONS

Konan Bédié lui-même a dénoncé ce vendredi “les tentatives d’intimidation” des autorités ivoiriennes et a exigé la “libération inconditionnelle” des membres de son parti détenus après les élections du 31 octobre, au cours desquelles le président , Alassane Ouattara, aurait obtenu un troisième mandat controversé.

L’ancien président ivoirien a également demandé «le retrait immédiat du blocus des résidences des opposants au régime anti-démocratique de Ouattara», y compris le sien, selon un message publié par lui-même à travers son compte sur le réseau social Twitter.

Le PDCI avait précédemment dénoncé l’arrestation de plusieurs hauts gradés de la formation après l’annonce par l’opposition de la création d’un Conseil national de transition pour former un gouvernement de transition pour organiser de nouvelles élections, après avoir rejeté les élections du 31 octobre.

L’appel de Konan Bédié intervient un jour après que les forces de sécurité ont effectué un raid sur le domicile d’Affi N’Guessan, un autre candidat à la présidentielle.

Des personnalités proches de l’ancien Premier ministre, qui sert également de porte-parole de l’opposition, ont déclaré jeudi qu’il ne faisait pas actuellement partie des personnes arrêtées et qu ‘«il se trouve dans un endroit sûr» à l’extérieur de son domicile.

La victoire de Ouattara aux élections a été confirmée par la commission, qui a précisé qu’elle avait obtenu 94,27% des voix, suite à l’appel au «boycott actif» des élections par Konan Bédié et Affi N’Guessan, Ils ont également rejeté la victoire du président et ont maintenu leur appel à la protestation.

REJET DE L’OPPOSANT

L’opposition considère que les élections ont été illégales étant donné que la Constitution du pays n’autorise que deux mandats présidentiels, que Ouattara a déjà épuisés. Cependant, le président s’est appuyé sur le fait que la Magna Carta a été modifiée au cours de son mandat pour réinitialiser son compteur.

Ainsi, l’opposition a annoncé lundi soir la création d’un Conseil national de transition. Affi N’Guessan a expliqué que cette instance sera dirigée par Konan Bédié, avant d’ajouter qu’elle aura parmi ses fonctions «de préparer des élections présidentielles justes et transparentes» et «de lancer un gouvernement de transition dans les prochaines heures».

De leur côté, les Nations Unies, l’Union africaine (UA) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont appelé les principaux candidats de l’opposition à retirer leur annonce et à donner la priorité “à la voie du dialogue” pour résoudre le problème crise.

Les tensions dans le pays, en hausse suite à la candidature d’Ouattara et à la suppression des noms de Gbagbo et de l’ancien Premier ministre et ancien président du Parlement Guillaume Soro des candidats à la présidentielle, ont fait une trentaine de morts jusqu’à présent.

Soro, qui est en exil à l’étranger, a appelé jeudi l’armée à “agir” contre la “dictature” de Ouattara “face à la violation flagrante de la Constitution, au sang des compatriotes qui coule chaque jour et au parjure déshonorant dont l’ancien président est coupable. “

De nombreux Ivoiriens craignent qu’une autre polémique électorale ne conduise à une nouvelle vague de violence comme celle qui a secoué le pays entre 2010 et 2011, lorsque Gbagbo a refusé de reconnaître la victoire d’Ouattara, qui a mis fin à une décennie mouvementée dans laquelle la Côte d’Ivoire a tiré terre d’années d’avancement prospère et stable.