MADRID, 10 sept. (EUROPA PRESS) –

Au moins cinq personnes sont décédées dans le cadre des violentes émeutes qui ont éclaté ce mercredi à Bogotá lors de manifestations contre la mort d’un homme à qui la police avait appliqué plusieurs décharges électriques avec un pistolet taser.

Les manifestations, initialement pacifiques, avaient été appelées contre la mort de l’avocat Javier Ordóñez, 42 ans, décédé mardi après une intervention policière controversée dans la région d’Engativá, à Bogotá.

L’intervention des agents, qui ont effectué un contrôle de la circulation et accusé Ordóñez et ses amis de boire dans la rue, a été enregistrée sur vidéo. Sur ces images, on voit comment l’avocat demande de l’aide et que plus aucun choc électrique n’est appliqué.

Les deux agents impliqués ont déjà été démis de leurs fonctions, tandis que le bureau du procureur général a pris en charge l’enquête ouverte par la police colombienne pour clarifier ce qui s’est passé, mais les manifestations se sont étendues jusqu’à six points dans la capitale colombienne et dans d’autres localités du pays. .

La police a fait le point à la fin de la journée pour confirmer que cinq personnes ont perdu la vie, toutes des civils. En outre, 80 personnes ont été blessées, dont 30 sont des membres des forces de sécurité, et des dégâts ont été signalés à des dizaines de véhicules et de locaux de police.

« IL N’Y A PAS DE TOLÉRANCE »

Le président colombien, Iván Duque, a évoqué le cas de Javier Ordóñez et a assuré qu ‘ »il ne peut y avoir de tolérance lorsque l’uniforme est abusé », tout en exigeant des sanctions « opportunes, objectives et le produit d’enquêtes rigoureuses ». selon Caracol Radio. En outre, il a souligné le travail de la police et du ministère de la Défense pour clarifier l’événement.

Pour sa part, la maire, Claudia López, a assuré que Bogotá rejette « la violence et les abus policiers » et a réitéré son engagement « pour la vérité, la justice, la paix et la réconciliation ». López dirige le poste de commandement unifié avec le ministre de la Défense, Carlos Holmes Trujillo, qui a également exprimé sa «douleur» à la mort d’Ordóñez.

« A partir du moment où les événements douloureux ont été connus, la Police nationale a lancé tous les protocoles et procédures d’enquête interne. Les patrouilles engagées seront suspendues », a défendu le ministre, qui a néanmoins annoncé également un renforcement des mesures. sécurité pour empêcher les troubles de se propager.

Le gouvernement a offert une récompense allant jusqu’à 50 millions de pesos (plus de 11 300 euros) pour des informations permettant l’arrestation de l’un des responsables de la mort de cinq personnes lors des manifestations.