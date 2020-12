Le ministre allemand de l’Economie se dit “relativement certain” qu’il n’y aura pas de nouvelle récession en raison du nouveau confinement

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La nouvelle pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan a laissé 16362 nouveaux cas et 188 décès en Allemagne au cours des dernières 24 heures, contre 20200 infections et 321 décès la veille, selon le bilan publié par l’Institut Robert Koch, l’agence gouvernementale allemande chargée de la lutte contre les maladies infectieuses.

Avec les nouvelles données, le bilan de la pandémie sur le territoire allemand s’élève à 1 337 078 personnes infectées et à 21 975 décès. Quant aux récupérations, le chiffre s’élève à 984 200 personnes guéries, dont 16 300 qui ont été libérées au cours des dernières 24 heures.

Les régions allemandes les plus touchées par la pandémie sont la Rhénanie du Nord-Westphalie (317 966 cas et 4 489 décès), la Bavière (259 793 infectés et 4 895 décès) et le Bade-Wurtemberg (188 241 cas positifs et 3 425 décès). À Berlin, le solde s’élève à 78 796 personnes infectées et 821 décès.

Dans ce contexte, le ministre allemand de l’Economie, Peter Altmaier, a déclaré lundi qu’il était “relativement certain” que le pays ne sera pas voué à une récession à la suite du deuxième verrouillage de la pandémie.

“Je suis relativement sûr que nous ne connaîtrons pas une récession comme celle qui s’est produite au printemps”, a déclaré Altmaier à la radio Deutschlandfunk. Le produit intérieur brut (PIB) de l’Allemagne a chuté de 9,8% au deuxième trimestre de 2020 à la suite de la première vague de la pandémie, mais a de nouveau augmenté avec une augmentation record de 8,5% au trimestre suivant. .

L’Allemagne envisage de fermer tous les magasins à l’exception de ceux qui fournissent des services essentiels dans le cadre d’un deuxième lock-out qui durera de ce mercredi au 10 janvier au moins. La nouvelle fermeture comprend également des restrictions importantes pour les écoles et les garderies.

Le précédent confinement partiel décrété par les autorités allemandes début novembre, qui entraînait la fermeture de bars, restaurants et lieux de divertissement alors que les écoles et crèches étaient encore ouvertes, n’a pas réussi à stopper l’augmentation des infections dans le pays.

Malgré le message optimiste d’Altmaier, une enquête de la Fondation Hans Boeckler a révélé que près de 40% des citoyens allemands estiment que la pandémie a eu un impact négatif sur leurs finances. En juin, le pourcentage d’Allemands qui avaient cette perception était de 32%. L’étude démographique, publiée ce lundi, montre des écarts entre les citoyens à revenu faible et élevé.

Parmi ceux qui gagnent jusqu’à 1 500 euros par mois, un citoyen sur deux affirme avoir subi un impact négatif sur ses finances en raison de la pandémie. Parmi ceux qui reçoivent plus de 2 000 euros par mois, seul un sur trois a la même perception.