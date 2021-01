30/09/2020 Passage à New York. POLITIQUE D’AMÉRIQUE DU NORD ÉTATS-UNIS AMÉRIQUE DU NORD INTERNATIONAL JOHN NACION / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Décembre a été le mois avec le plus de décès dus au COVID-19, avec 77500

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Les autorités américaines ont rapporté ce vendredi que le pays avait dépassé les 20 millions d’infections après en avoir ajouté 227 616 le dernier jour.

Ce chiffre est presque le double de celui de l’Inde, deuxième pays au monde le plus touché par la pandémie. Ainsi, la propagation du coronavirus dans le pays nord-américain est entrée en 2021 sans signes de ralentissement.

Selon les données de l’Université Johns Hopkins, depuis le début de la pandémie, 20 037 736 infections ont été enregistrées dans le pays et 346 687 décès, dont 3 419 ont été vérifiés le dernier jour.

De plus, décembre, avec 77 500 morts, est devenu le mois le plus meurtrier de la pandémie aux États-Unis.

Plusieurs experts ont assuré que les chiffres pourraient empirer en raison des célébrations de Noël et même le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a averti les citoyens jeudi que les “jours les plus sombres et les plus durs” de la pandémie étaient toujours manquants.

Les décès quotidiens dans le monde ont atteint plusieurs records au cours de la semaine dernière. En outre, des pays comme l’Allemagne, le Japon et l’Afrique du Sud ont terminé 2020 avec des niveaux records d’infections.

Au total, il y a déjà plus de 83,7 millions d’infections et 1,82 million de décès, bien que 47,1 millions de personnes aient réussi à se rétablir dans le monde.

LES ÉTATS-UNIS N’ADOPTERONT PAS LA STRATÉGIE BRITANNIQUE

La plus haute autorité scientifique dans la lutte contre le coronavirus dans le pays, Anthony Fauci, a veillé à ce que les États-Unis ne suivent pas la stratégie britannique de donner à tout le monde possible une première dose du vaccin au lieu d’économiser une partie des vaccins pour garantir stocks de la deuxième dose.

“Je ne serais pas favorable à cela (…) Nous nous en tiendrons à ce que la science et les données nous disent sur les deux (vaccins)”, a déclaré Fauci ce vendredi dans des déclarations recueillies par CNN.

La stratégie britannique vise à vacciner autant de personnes à risque que possible avec une première dose, mais cela pourrait entraîner des retards dans la mise en place de la deuxième dose, ce qu’il est recommandé de faire en 21 jours avec Pfizer-BioNTech et à 28 avec Moderna.

Ces derniers jours, plusieurs politiciens ont fait entendre leur voix pour des chiffres de vaccination inférieurs aux attentes. Le dernier en date a été le sénateur républicain Mitt Romney, qui a qualifié les retards d ‘«incompréhensibles et inexcusables» et en a blâmé le gouvernement fédéral de Donald Trump.