MADRID, 18 ANS (EUROPA PRESS)

Le gouvernement italien a annoncé ce vendredi un confinement national pour toutes les vacances de la période de Noël et de sa veille, même si ces jours permettront la circulation entre les régions avec diverses restrictions.

Selon le décret approuvé en fin d’après-midi de ce vendredi par le Conseil des ministres italien, l’Italie sera une “ zone rouge ” (le plus haut niveau de risque de contagion) du 24 au 27 décembre et à partir du 31 décembre jusqu’au 3 janvier. De plus, le verrouillage, qui prévoit la fermeture des commerces de détail non essentiels et la fermeture des bars et restaurants, sera en vigueur les 5 et 6 janvier.

Sous ce niveau d’alerte, il n’est pas permis de quitter la maison, sauf pour des raisons de santé, d’urgence ou pour aller travailler. Cependant, comme nouveauté, pendant les jours susmentionnés, les Italiens pourront quitter la maison pour rendre visite à leur famille et à leurs amis, mais avec des restrictions.

Ainsi, le nombre de personnes voyageant ne peut être supérieur à deux, sauf si elles sont accompagnées de mineurs de moins de 14 ans ou de personnes handicapées avec lesquelles elles vivent, qui ne comptent pas. En revanche, les déplacements vers les résidences privées ne seront autorisés qu’une fois par jour et entre 17h00 et 22h00, le couvre-feu étant toujours en vigueur.

Enfin, le gouvernement italien a établi que les visites doivent être effectuées dans une seule maison située dans la même région dans laquelle ils vivent, selon le texte du décret recueilli par le journal «Corriere della Sera».

En revanche, les 28, 29, 30 et 4 janvier, toute l’Italie sera située dans la “ zone orange ”, qui permet de voyager entre des communes d’une population ne dépassant pas 5000 habitants et d’une distance ne dépassant pas 30 kilomètres.

À ce niveau, les magasins de détail peuvent ouvrir, mais les bars et les restaurants resteront fermés. Cependant, le service à emporter est disponible jusqu’à 22h, comme au niveau rouge.

Le décret, approuvé par le gouvernement de Giuseppe Conte après des jours de réunions, de controverses et de différends, laisse en vigueur toutes les règles prévues par le décret précédent qui réglementait les mesures restrictives pour empêcher la propagation du COVID-19, y compris la possibilité de voyager à retour à la résidence habituelle.

Le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, a défendu que les mesures adoptées sont “nécessaires” et a réitéré que “le risque d’une troisième vague d’infections est concret”, comme le rapporte le journal “La Reppublica”.

Au cours de la journée, l’Italie a enregistré près de 18 000 infections supplémentaires. Selon le ministère de la Santé, il y a eu 17 992 positifs parmi les 179 000 tests effectués, conformément aux données de jeudi, tandis que 674 décès ont été enregistrés, un chiffre également similaire aux 683 décès de la veille. Avec cela, l’Italie ajoute 1 921 778 cas confirmés et 67 894 décès.

Un jour de plus, les patients en soins intensifs et les patients hospitalisés tombent. Les premiers sont actuellement 2 819, 36 de moins, tandis que les seconds s’élèvent à 25 769, un autre 658 de moins. En ce qui concerne les patients guéris, il y a déjà 1 226 086, avec 22 272 autres sorties au cours des dernières 24 heures.

La Vénétie reste le foyer principal à l’heure actuelle, avec 4 211 autres infections et 107 décès, tandis qu’en Lombardie, la région la plus touchée par la pandémie, 2 744 autres cas ont été enregistrés. Dans le Latium, où se trouve Rome, il y a eu 1 428 autres résultats positifs.