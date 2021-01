Les militaires et les policiers sont entrés par effraction dans la salle hier après les incidents lors de l’élection du président du Parlement

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a prêté serment pour un deuxième mandat jeudi malgré les allégations de fraude de l’opposition et à la suite d’incidents au Parlement mercredi lors de l’élection du président de l’organe législatif, qui a conduit à la L’armée et la police doivent pénétrer dans l’hémicycle.

Akufo-Addo a assuré lors de son discours d’acceptation qu’il «ferait tout son possible» pour répondre à la «confiance» exprimée par la population lors des urnes, tout en soulignant que dans le pays «la démocratie mûrit» .

“Je promets à cette auguste chambre et au bon peuple du Ghana que tout ce que je ferai sera pour le bien commun”, a déclaré le président, qui a souligné que “les opportunités sont infinies si vous restez dans l’unité”.

<< La population ghanéenne a manifesté, à maintes reprises au cours de ces 28 années de la Quatrième République, sa détermination à bâtir une nation libre, démocratique et pacifique, respectueuse des libertés des individus et des droits de l'homme, de l'état de droit et de la responsabilité démocratique », a-t-il déclaré.

Ainsi, il a souligné qu’il travaillera à “construire le Ghana des rêves” et a défendu son travail durant son premier mandat, notamment “un taux de reprise économique beaucoup plus rapide que prévu”, selon le journal local ‘The Ghanian Chronicle ».

“Ensemble, nous veillons à ce que les principes de base de la justice sociale soient respectés”, a-t-il déclaré, tout en soulignant que “l’arrivée du COVID-19 a apporté une leçon à tous sur la nécessité d’être résilient”.

Akufo-Addo a été réélu au premier tour après avoir remporté 51,3% des voix, contre 47,3% pour l’ancien président John Dramani Mahama, qui a interjeté appel devant la Cour suprême le 30 décembre, après avoir demandé auparavant un audit des résultats.

Ainsi, l’opposition National Democratic Congress (NDC) a déclaré que l’objectif du procès était que la Cour suprême “déclare inconstitutionnelle, nulle, invalide et sans effet” l’annonce de la commission électorale sur les résultats et dénonce “de graves violations de la Constitution “par le corps.

En ce qui concerne les femmes parlementaires, le Nouveau Parti patriotique (NPP) du président a remporté 137 sièges, soit le même que le NDC, sur un total de 275. Cependant, le parti d’opposition a également dénoncé avoir remporté la majorité parlementaire. aux urnes.

INCIDENTS AU PARLEMENT

Ces tensions se sont traduites mercredi par l’irruption de l’armée et de la police au Parlement pour tenter de mettre fin à certains incidents déclenchés lors du processus d’élection du nouveau président de l’instance, après que plusieurs parlementaires du NDC aient interrompu le processus de vote et se ils essaieront de porter l’urne.

De même, les parlementaires du gouvernement Nouveau Parti patriotique (NPP) d’Akufo-Addo ont montré leur bulletin de vote, malgré le fait que le vote était secret, ce qui a provoqué des critiques de l’opposition qui ont conduit à des affrontements verbaux.

En fait, les principaux incidents ont été causés par ce fait, qui a conduit plusieurs parlementaires de l’opposition à prendre l’urne et à la jeter au sol pour protester contre la violation des procédures, selon le média ghanéen My Joy Online.

Enfin, les militaires et les policiers se sont retirés une dizaine de minutes après être entrés dans l’hémicycle et le vote s’est poursuivi normalement. Le processus a abouti à l’élection de l’opposition Alban Sumana Bagbin comme nouveau président du Parlement.

Bagbin a obtenu 138 voix, contre 136 pour l’ancien président du Parlement Aaron Mike Oquaye, dans un corps divisé après les élections. Akufo-Addo a félicité le nouveau président du Parlement ghanéen lors de son discours et était disposé à travailler avec lui.

«Ensemble, vous et moi allons entrer dans de nouveaux territoires dans la gouvernance et la politique de la IVe République, car c’est la première fois qu’un président d’un parti sera contraint, par les exigences du moment et la volonté populaire, à travailler sincèrement et en coopération avec un président du Parlement d’un autre parti », a-t-il souligné.

“Je suis convaincu que nous serons tous les deux guidés dans notre relation par les intérêts suprêmes de notre peuple lorsqu’il s’agit de garantir une bonne gouvernance pour régler les affaires de l’Etat”, a déclaré le président.

Enfin, Akufo-Addo a garanti qu’il «travaillera» avec Bagbin pour «faire progresser la paix, le progrès et la prospérité du peuple ghanéen». “Encore une fois, bravo à vous et aux députés qui ont été réélus”, a-t-il ajouté.

Le pays a jusqu’à présent maintenu une tradition d’élections silencieuses depuis la mise en place du système multipartite en 1992, avec des transferts pacifiques de pouvoir entre le NPP et le NDC et vice versa. Ce sont les troisièmes élections consécutives au cours desquelles Akufo-Addo et Mahama ont mesuré leurs forces. En 2012, c’est Mahama qui a remporté la victoire tandis qu’en 2016 le leader du NPP l’a emporté.