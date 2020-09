Le président estime qu’il y a eu «trahison» d’un proche de lui après la sortie des enregistrements



Le Broad Front lance une motion de censure contre le président du Congrès pour irrégularités dans la pétition pour la destitution de Vizcarra

MADRID, 15 sept. (EUROPA PRESS) –

Le président du Pérou, Martín Vizcarra, a accusé le président du Congrès, Manuel Merino, de conspirer avec les forces armées, qui ont contacté de hauts responsables militaires après avoir lancé la motion ouverte de censure contre le président.

« C’est une conspiration, j’espère que les forces démocratiques ne le permettront pas (…). Je répudie qu’il y ait des gens qui veulent que le chaos et l’instabilité s’occupent de simples intérêts personnels au milieu de l’une des pires crises sanitaires de l’histoire » , A affirmé Vizcarra dans un message à la nation.

De même, Vizcarra a demandé à enquêter sur l’enregistrement publié jeudi qui l’implique dans une affaire de corruption et qui a conduit vendredi dernier à l’approbation d’un processus de destitution dont la motion de censure sera votée vendredi prochain.

Vizcarra a assuré que la vérité « viendra au jour » et que les faits seront clarifiés, ce pour quoi il a réitéré qu’il ne démissionnera pas de ses fonctions. « Vous ne pouvez pas tacher l’honneur des gens et rester impuni. Je suis toujours là comme vous me voyez, comme vous me connaissez, la tête haute », at-il assuré.

En outre, le président a présenté ses excuses aux Péruviens pour la crise politique déclenchée car elle a provoqué la mise de côté de la crise sanitaire due au nouveau coronavirus. De plus, il a attribué le scandale à une «trahison» de son environnement.

« Je dois regretter profondément et m’excuser parce qu’une personne du bureau présidentiel, en qui j’ai confiance, pas maintenant mais depuis des années, a généré ces propos qui alimentent également les commérages et morbides », a-t-il déclaré.

Plus précisément, il a souligné son secrétaire personnel, Karem Roca, qui apparaît avec l’ancienne secrétaire générale du palais du gouvernement, Miriam Morales, dans l’enregistrement.

MOTION DE CENSURE CONTRE LE PRÉSIDENT DU CONGRÈS

De son côté, le Frente Amplio, une coalition qui rassemble diverses forces et mouvements politiques et sociaux de la gauche péruvienne, a présenté ce lundi une motion de censure contre Merino, depuis son comportement lors de la pétition pour la motion de censure contre Vizcarra » révèle une violation évidente de la procédure régulière dans les enquêtes parlementaires. «

Le porte-parole du Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, a défendu que, après les dernières révélations sur le comportement de Merino dans cette affaire, il est obligé de quitter ses fonctions, car il l’a utilisé, a-t-il dit, pour tenter de « tromper le le reste des membres du Congrès « en ne rendant pas transparents » les véritables motivations pour promouvoir la vacance présidentielle « .

Santisteban a critiqué dans le texte de la motion de censure, à laquelle le journal ‘El Comercio’ a eu accès, que Merino a remis en question le mandat constitutionnel, l’équilibre des pouvoirs, l’ordre démocratique et l’institutionnalité du Parlement, compromettant aux forces armées malgré sa nature non délibérative « .

La motion doit être approuvée par la moitié plus un des 130 parlementaires qui siègent actuellement au Congrès péruvien, comme expliqué à l’article 68 du règlement. S’il est admis, le document est débattu et voté au cours de la même session, dans laquelle il doit disposer d’une majorité simple pour réussir.