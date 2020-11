MADRID, 12 ANS (EUROPA PRESS)

Les autorités philippines ont averti ce jeudi qu’au moins treize personnes sont mortes et quinze autres sont portées disparues en raison des fortes inondations causées par le passage du typhon «Vamco» à travers le pays asiatique.

Comme l’a indiqué la police nationale des Philippines, qui a indiqué que vingt autres personnes avaient été blessées, dix des disparus sont originaires de la région de Cagayan.

La majorité des décès ont été enregistrés à Cagayan, suivi de la région du Grand Manille, où se trouve la capitale philippine, selon les informations du portail d’actualités Rappler.

«Vamco» a frappé la partie orientale de la principale île des Philippines, Luzon, après avoir touché terre à l’aube ce jeudi. Les équipes de secours ont été submergées par les demandes de sauvetage dans la ville de Marikina, dans la région métropolitaine de Manille.

«La moitié des maisons de Marikina sont totalement ou partiellement submergées par les inondations», a déploré le maire, Marcelino Teodoro, qui a souligné que «le courant est très fort, nous ne pouvons donc pas utiliser de flotteurs ou de bateaux manuels».

Teodoro a décrit la situation comme “écrasante” et a demandé de l’aide car “nous ne pouvons pas gérer le sauvetage” de toutes les personnes qui ont été affectées par le passage du typhon.

Le maire de Marikina a comparé les pluies torrentielles à la catastrophe provoquée par la tempête tropicale «Ketsana» dans la ville, qui a laissé des pluies dans la capitale pendant un mois entier en septembre 2009 et a coûté la vie à plus de 740 personnes.

Cependant, ‘Vamco’ s’affaiblit alors qu’il traverse l’île de Luzon, la plus peuplée des Philippines, a rapporté le bureau météorologique du pays, et devrait quitter l’archipel vendredi.

Le typhon, appelé localement “ Ulysse ”, a accumulé des vents maximums de 130 kilomètres par heure et des rafales allant jusqu’à 215 kilomètres par heure alors qu’il se déplaçait d’ouest en nord-ouest à 30 kilomètres par heure et a provoqué des inondations et des glissements de terrain dans les provinces de l’est. touchés, tandis que les rivières et barrages menacent de déborder.

Les Philippines, qui ont été frappées par trois typhons en moins de trois semaines et un total de 21 cyclones jusqu’à présent cette année, se préparent à recevoir le passage éventuel de quatre autres tempêtes tropicales avant la fin de 2020.