26/11/2020 Donald Trump, président des États-Unis

Le mouvement a provoqué la division dans les rangs républicains

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Onze sénateurs républicains ont annoncé ce samedi leur intention de rejeter formellement le résultat officiel de l’élection présidentielle du 3 novembre, dans laquelle le démocrate Joe Biden a prévalu sur l’actuel président, Donald Trump.

Le prochain Congrès se réunit pour formaliser le décompte du Collège électoral sorti des élections, mais ces dix sénateurs exprimeront leur rejet et demanderont un audit des résultats de dix jours.

Parmi eux se trouvent Ted Cruz (Texas), Ron Johnson (Wisconsin), James Lankford (Oklahoma), Steve Daines (Montana), John Kennedy (Louisiane), Marsha Blackburn (Tennessee) et Mike Braun (Indiana), en plus des sénateurs élus. Cynthia Lummis (Wyoming), Roger Marshall (Kansas), Bill Hagerty (Tennessee) et Tommy Tuberville (Alabama).

“Le Congrès devrait immédiatement nommer une commission électorale avec tous les pouvoirs pour enquêter et réaliser un audit d’urgence de dix jours des résultats électoraux dans les Etats en litige”, ont indiqué les sénateurs, selon le journal “The Hill”.

“Une fois terminé, chacun des Etats évaluera les résultats de l’enquête de la commission et une session législative spéciale sera convoquée pour certifier le changement de vote, si nécessaire”, ont-ils ajouté.

Par conséquent, ils annoncent leur vote négatif pour la session du 6 janvier qui ratifie les électeurs car ils n’ont pas été nommés de «manière régulière, légale et certifiée». Trump a remercié les sénateurs sur Twitter pour le geste.

Une éventuelle objection du Congrès le 6 janvier ne change pas la victoire de Biden, mais elle sert à positionner d’éventuels candidats pour les élections de mi-mandat de 2022 et même pour les élections présidentielles de 2024.

Cruz et Hawley sont sur la liste des candidats potentiels à la présidentielle pour 2024 et ont soutenu Trump dans ses allégations de fraude lors du vote par correspondance lors des récentes élections. Les plaintes et les appels présentés jusqu’à présent devant les tribunaux ont tous été rejetés.

Le chef de cabinet du vice-président, Mike Pence, qui présidera la session a “apprécié les efforts des sénateurs et des membres républicains du Congrès” qui s’y opposeront et les encouragera à user de leur droit de s’opposer au résultat et à “apporter des preuves” de la fraude alléguée. .

LITIGES DANS LE PARTI RÉPUBLICAIN

La décision de ces onze sénateurs a provoqué le rejet dans les rangs républicains et le conflit ouvert entre le sénateur républicain de Pennsylvanie, Pat Tomeey et Hawley.

Toomey a publié une déclaration accusant ses collègues de «porter atteinte» au droit des citoyens de choisir leurs dirigeants.

«Ils n’ont pas réussi à prouver leurs allégations devant les tribunaux à travers les États-Unis», a souligné Toomey, qui rappelle que même le ministère de la Justice n’a pas vu de preuves de fraude.

“Les preuves que Biden a gagné sont accablantes”, a-t-il poursuivi en assurant qu’il avait voté pour Trump mais que lors de la session du 6, il défendra vigoureusement “notre forme de gouvernement en s’opposant à cette tentative de rejet de millions de voix”.

Hawley a répondu dans un courriel envoyé à tous les sénateurs républicains pour s’assurer que, bien qu’il y ait des opinions différentes, il vaut mieux débattre au Sénat et ne pas mettre «les mots dans la bouche d’un autre».