La Cour suprême du Michigan a également rejeté un autre procès intenté par l’équipe de Trump.

La Cour suprême des États-Unis a infligé au président des États-Unis, Donald Trump, sa plus grande défaite judiciaire à ce jour en rejetant l’admission du procès intenté par le procureur général de l’État du Texas qui cherchait à invalider des millions de voix.

Le procès visait à invalider les résultats de la Pennsylvanie, du Wisconsin, de la Géorgie et du Michigan, États clés dans lesquels Biden a gagné, et a été soutenu par 108 autres députés républicains et plusieurs procureurs généraux du même parti sous l’hypothèse que le vote par correspondance avait été effectué. Non supervisé.

L’équipe juridique de Trump, qui a accumulé plus de cinquante défaites dans différentes juridictions du pays, n’a pas encore réussi à présenter des preuves jugées suffisamment solides par les juges pour invalider les résultats et les États ont déjà certifié suffisamment de voix pour le candidat démocrate. Joe Biden occupera la Maison Blanche le 20 janvier 2021.

Malgré cela, la campagne du toujours président a continué à comparaître devant les tribunaux, même si après le rejet de ce procès, la possibilité d’une victoire judiciaire de Trump est pratiquement exclue.

MÍCHIGAN REJETTE UNE AUTRE DEMANDE

La Cour suprême du Michigan a également rejeté vendredi un procès intenté par la campagne Trump pour arrêter le dépouillement des votes par courrier émis dans l’État précédemment rejeté par deux tribunaux inférieurs.

La cour d’appel de l’Etat avait déjà estimé que l’affaire en question était “discutable”, puisque le résultat électoral, qui donne la victoire au candidat démocrate, Joe Biden, avait déjà été certifié, a rappelé la chaîne de télévision CNN.

De son côté, un tribunal fédéral du Michigan a déjà rejeté un autre procès intenté par Sidney Powell, interrompu par l’équipe juridique du président et qui ne fait plus partie du groupe d’avocats qui défendent la fraude électorale présumée commise lors des élections présidentielles.

Selon les juges, le procès, qui visait à annuler les résultats des élections, était rempli de “rien de plus que de spéculations et de conjectures” et ils ont critiqué le fait que l’objectif était de priver les électeurs du Michigan en les forçant à opter pour Trump malgré Biden il avait remporté les élections dans l’État.

Ceux-ci représentent les derniers coups judiciaires dans la bataille juridique lancée par Trump pour faire dérailler la victoire de Biden aux élections du 3 novembre dans des États dits “ clés ” de la victoire, tels que le Michigan, la Géorgie ou la Pennsylvanie. Le président a dénoncé à plusieurs reprises l’existence de “fraudes” lors des élections, bien qu’il n’ait pas fourni de preuves à ce sujet.