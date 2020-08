Il prétend être une « victime politique » du parquet

MADRID, 28 août (EUROPA PRESS) –

La Cour supérieure de justice (TSJ) du Brésil a ordonné ce vendredi le limogeage immédiat du gouverneur de Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pour des irrégularités présumées dans les achats effectués lors de la pandémie de coronavirus.

« Comme les enquêteurs l’ont constaté, après l’élection de Wilson Witzel, une organisation criminelle a commencé à opérer au sein du gouvernement de l’État, divisée en trois groupes, qui ont contesté le pouvoir en versant des avantages indus à des agents publics », indique un communiqué de l’opération publié par le Ministère public fédéral du Brésil (MPF).

De cette manière, on soupçonne l’existence de « facturer un pourcentage des paiements effectués aux entreprises d’approvisionnement de l’Etat ». Witzel, pour sa part, a prétendu être une « victime politique » du bureau du procureur général et a accusé le procureur Lindora Araújo de « persécuter les gouverneurs et de déstabiliser les États ».

« Moi, comme les autres gouverneurs, je suis victime d’une éventuelle utilisation politique de l’institution », a-t-il déclaré avant d’insinuer que le président, Jair Bolsonaro, est derrière les accusations, compte tenu des relations étroites avec Araújo. En ce sens, il a transféré son «indignation» et sa «déception»: «C’est un cirque».

En juin dernier, l’Assemblée législative de Rio de Janeiro (Alerj) a ouvert une procédure de révocation du gouverneur, deux semaines après la perquisition de son domicile sur suspicion de fraude dans la lutte contre le coronavirus, sur la base de «plaintes liées à des écarts dans la santé de l’État », a précisé l’institution sur son site Web, notamment avec la construction d’hôpitaux d’urgence entre les deux et d’autres problèmes de corruption.

Le limogeage annoncé ce vendredi, et qui sera initialement en vigueur pendant six mois, a surpris les avocats du gouverneur, qui ont dénoncé la manière dont le TSJ a agi et ont avancé qu’une fois qu’ils en connaîtront le contenu, ils décideront des démarches. à suivre, selon la chaîne G1.

L’accusation a également porté sur une série de paiements effectués par des sociétés liées à l’homme d’affaires Mário Peixoto et au médecin et ancien maire de Volta Redonda Gothardo Lopes Netto au cabinet d’avocats Helena Witzel, l’épouse du gouverneur.

Selon l’accusation adressée au STJ, l’embauche du cabinet d’avocats consistait en un artifice pour permettre le transfert indirect de titres de Peixoto et Lopes Netto à Wilson Witzel.

>, a déclaré le ministre dans la décision.

Witzel et huit autres personnes enquêtées, dont Peixoto et Lopes Netto, pour les irrégularités, dont sa femme Helena, ont été dénoncées par le Bureau du procureur général de la République, selon ce média, bien qu’il n’y aurait pas d’ordonnance de prison contre lui. gouverneur.

Ceux qui ont été détenus sont déjà à la fois Lopes Netto et l’ancien secrétaire au développement économique de Rio, Lucas Tristão, ainsi que le pasteur Everaldo, président du Parti social-chrétien (PSC) auquel appartient Witzel, selon les médias brésiliens. Au total, la police fédérale a reçu 17 mandats d’emprisonnement, dont 11 temporaires, ainsi que 72 autres pour perquisition et arrestation dans le cadre de l’enquête.