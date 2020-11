Il y a déjà six personnes arrêtées dans le cadre de l’attaque, dont trois ont été libérées.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

L’auteur de l’attentat contre une église de Nice dans lequel trois personnes sont mortes jeudi dernier s’est “manifestement” rendu en France “pour tuer”, a déclaré ce dimanche le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Le suspect, le Tunisien Brahim Issaui, “se trouvait sur le territoire national depuis quelques heures seulement” et a été capturé par des caméras de sécurité près de la basilique Notre-Dame de Nice la veille de l’attentat, a expliqué Darmanin dans une interview publiée ce dimanche par le journal «La Voix du Nord».

“Comment expliquer autrement pourquoi il s’est armé de plusieurs couteaux dès son arrivée?”, A argumenté Darmanin. Selon des sources proches de l’enquête, le Tunisien de 21 ans est arrivé mardi à Nice. “Bien sûr, c’est au procureur antiterroriste de définir quand il a élaboré son plan de tuerie, mais il est évident qu’il n’est pas venu chercher les papiers”, a-t-il ajouté.

Le suspect est en détention et hospitalisé. Il avait un casier judiciaire pour violence et drogue dans son pays et a quitté la ville de Sfax, dans le centre de la Tunisie, à la mi-septembre pour rejoindre l’île italienne de Lampedusa le 20 septembre. Il a atteint le continent à Bari le 9 octobre. Cinq autres personnes sont détenues en relation avec cet incident.

L’une des personnes arrêtées vendredi est une personne de 35 ans qui était en contact direct avec le terroriste. Le deuxième arrêté vendredi a 33 ans et vivait avec le suspect précédent.

Le troisième est un homme de 47 ans qui est détenu pour interrogatoire. Les deux derniers détenus sont deux hommes âgés respectivement de 25 et 63 ans. Tous deux étaient présents au domicile d’un homme préalablement arrêté à Grasse samedi, rapporte BFMTV. Déjà dimanche, la libération de trois des détenus, âgés de 47, 35 et 33 ans, avait été signalée, selon des sources judiciaires consultées par l’., agence citée à son tour par la DPA.

En revanche, le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé ce dimanche qu’il y a 120 policiers et 60 militaires mobilisés pour garder les églises de la ville.

Au total, trois personnes sont mortes à la suite de «l’attaque terroriste islamiste» de jeudi à la basilique Notre-Dame de Nice. Toutes les victimes avaient de profondes coupures au cou et l’une d’elles a été pratiquement décapitée, selon le parquet.

L’auteur présumé de l’attaque a été blessé par balle par les forces de sécurité et évacué vers un hôpital avec un pronostic sérieux après son arrestation. Le procureur antiterroriste, Jean-François Ricard, a expliqué que “l’auteur présumé de l’attentat n’apparaît pas dans les relevés d’empreintes digitales et n’était pas non plus sur le radar des services de renseignement français”.

Ricard a indiqué que les premières enquêtes indiquent que l’individu est arrivé jeudi à la gare de Nice vers 7 heures du matin, où il a changé de vêtements.

Une fois à l’extérieur de la gare, il a marché environ 400 mètres jusqu’à la basilique, dans laquelle il serait entré vers 8h30. Là, il serait resté un peu plus d’une demi-heure, avant de commettre le crime et d’essayer de fuir.