10 détenus et un blessé par un couteau après l’affrontement entre Trumpistes et anti-Trumpistes

Trump a accueilli les manifestants depuis sa voiture avant les incidents

MADRID, 15 ANS (EUROPA PRESS)

La manifestation de partisans de Trump contre une fraude électorale présumée aux États-Unis, dont il n’y a aucune preuve, qui a eu lieu ce samedi a fait un blessé au couteau et dix personnes arrêtées après avoir rencontré une contre-manifestation.

La manifestation, dans laquelle le président américain Donald Trump est brièvement apparu, s’est déroulée tranquillement dans les rues de Washington jusqu’à la tombée de la nuit lorsqu’un groupe de partisans de Trump s’est heurté à une contre-manifestation.

Sur les dix arrêtés, quatre l’ont été pour port illégal d’armes, tandis que le blessé est un jeune homme d’une vingtaine d’années qui a été transporté à l’hôpital avec de graves blessures, selon le «Washington Post».

Parmi les organisateurs de la marche se trouvaient Parad el Robo DC et des groupes d’extrême droite tels que Proud Boys (Proud Boys) ou Oath Keepers (The Guardians of the Oath).

Trump a imputé les incidents à Antifa, un mouvement d’extrême gauche, qu’il a qualifié de «poubelle» et qu’il a accusé d’avoir attaqué «des personnes âgées et des familles».

Le président américain a également critiqué le maire de Washington car, à son avis, la police “a fait son travail, mais en retard”.

UN APRES-MIDI TRANQUILLE ET L’APPARENCE D’ATOUT

Le président était apparu au cours de l’après-midi par surprise dans la soi-disant «Marche MAGA (Make America Great Again) of the Million» entre les cris de soutien des participants. Le président est apparu dans sa voiture, qui a lentement parcouru la région pendant que Trump saluait ses partisans.

Les participants ont répondu avec des cris de “USA, USA!” (“Etats-Unis, Etats-Unis!”) Et beaucoup d’entre eux ont poursuivi le véhicule présidentiel pour tenter de prendre une photo.

Vendredi, Trump a déjà laissé entendre qu’il pourrait participer à un message publié sur Twitter dans lequel il expliquait qu ‘”il pourrait essayer de me dépasser et de me dire bonjour”. “C’est passionnant de voir le grand soutien qu’il y a, en particulier dans les manifestations organiques qui se produisent dans tout le pays, y compris la grande manifestation de samedi à Washington”, a-t-il déclaré.

Au cours de la journée, les manifestants ont scandé d’autres slogans tels que “arrêtez le vol” ou “marchez pour Trump” dans une manifestation au cours de laquelle le nombre de personnes qui n’utilisaient pas de masques était notoire dans un contexte marqué par le rebond des cas de coronavirus dans le pays, selon l’agence Bloomberg.

Trump n’a pas reconnu sa défaite aux élections du 3 novembre, même si les décomptes dans les États clés se sont penchés vers son rival, le démocrate Joe Biden. Jusqu’à présent, les appels déposés par l’équipe de Trump pour demander des recomptages ont été rejetés par les tribunaux.