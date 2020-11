30/10/2020 Bâtiment détruit par un tremblement de terre à Izmir, Turquie POLITIQUE INTERNATIONALE DE L’EUROPE TURQUIE MEHMET OZDOGRU / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Le bilan du tremblement de terre de vendredi dans la mer Égée a déjà fait 58 morts en Turquie, selon le dernier bilan publié ce dimanche par l’autorité de gestion des catastrophes du pays, auquel s’ajoutent deux autres morts en Grèce, au milieu de nouvelles répliques et des efforts de sauvetage incessants.

Le ministre turc de l’Environnement et de l’urbanisation, Murat Kurum, a signalé qu’il y avait actuellement quelque 5000 membres du personnel de recherche et de sauvetage qui tentent de trouver de nouveaux survivants sous les décombres d’au moins huit bâtiments partiellement ou totalement effondrés dans la ville la plus touchée pour le tremblement de terre, Smyrne.

Là, une centaine de personnes ont été secourues tandis que les sinistrés vivent depuis deux jours dans les 1 800 tentes mises à la disposition des survivants.

Le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca, a fait écho sur son Twitter aux premières heures de ce dimanche au sauvetage des décombres d’un homme de 70 ans vers 01h00 heure locale (23h00 la veille à temps péninsulaire).

Le nombre de blessés est d’environ 900, selon l’Autorité de gestion et de contrôle des catastrophes en Turquie (AFAD), s’ajoutant à 20 autres blessés en Grèce, en particulier sur l’île de Samos, la plus endommagée, où ils ont été enregistrés. les deux décès confirmés par le gouvernement hellénique: deux étudiants âgés de 15 et 17 ans.

Dans une précédente mise à jour du ministre de la Santé, Fahrettin Koca, il était précisé qu’il y avait sept personnes hospitalisées en soins intensifs, dont trois ont un pronostic critique.

L’AFAD a précisé que l’épicentre a été enregistré à environ 17 kilomètres au large d’Izmir, avec un hypocentre à une profondeur de 16,5 kilomètres.

Après le séisme, au moins 484 répliques ont été enregistrées, dont 37 d’une magnitude supérieure à 4, selon l’AFAD. De même, le tremblement de terre a généré un tsunami qui a affecté l’intérieur des côtes des deux pays, selon les habitants eux-mêmes dans les images circulant sur les réseaux sociaux.

Quelques minutes après la déclaration du séisme, le gouvernement grec a offert à la Turquie toute sa coopération pour aider aux efforts de sauvetage, dans un geste de bonne volonté après des semaines de différends territoriaux entre les deux pays.

“Je viens d’appeler le président Erdogan pour lui présenter mes condoléances pour les tragiques pertes en vies humaines causées par le tremblement de terre qui a frappé nos deux pays”, a déclaré le Premier ministre grec, Kiriakos Mitsotakis, sur son compte Twitter.

“Quelles que soient nos différences, ce sont des moments où notre peuple a besoin d’être uni”, a ajouté le président dans un message d’harmonie.

Erdogan, pour sa part, a remercié Mitsotakis pour le geste et a présenté ses condoléances «à toute la Grèce». “La Turquie est également toujours prête à aider la Grèce à panser ses blessures”, a-t-il déclaré dans un message publié sur son compte Twitter, où il a déclaré que “la solidarité de deux voisins dans les moments difficiles a plus de valeur que beaucoup de choses. dans la vie”.

Le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias a fait écho à cette approche en proposant de déployer un contingent de secouristes. “Nous sommes prêts à envoyer des membres de notre unité de secours en cas de catastrophe en Turquie pour aider à l’extraction des personnes piégées sous les bâtiments”, a-t-il déclaré dans un message sur son compte Twitter.

La région égéenne est située dans l’une des zones les plus sismiquement actives au monde, y compris l’une des zones potentiellement les plus dévastatrices de l’hémisphère, l’Anatolie du Nord (NAF), point de rencontre des plaques tectoniques anatolienne et anatolienne. Eurasie.

Le pays a subi des tremblements de terre dévastateurs dans le passé, notamment le tremblement de terre de magnitude 7,4 à Gölcük en 1999, qui a tué plus de 17000 personnes Le dernier tremblement de terre majeur a été celui de janvier dans l’est du pays, dans les provinces d’Elazig et Malatya, qui a fait 41 morts et plus de 1 600 blessés.