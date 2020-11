29/05/2020 L’armée éthiopienne mène des manœuvres de combat AFRIQUE POLITIQUE ETHIOPIE INTERNATIONAL DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE AMÉRICAINE

Le Front populaire de libération du Tigré (TPLF) a confirmé ce samedi le lancement de deux roquettes contre des positions de l’armée éthiopienne dans la région d’Amhara, dans le nord du pays, signe de l’expansion du conflit qui a débuté le 5 dernier de novembre.

“Nos forces ont mené une contre-attaque en réponse aux frappes aériennes que nous subissons constamment”, a déclaré le haut responsable du groupe, Getachew Reda, à Tigray TV. “Nous continuerons de mener de telles opérations aussi longtemps que les attaques contre nous continueront.”

Comme le Gouvernement éthiopien l’a indiqué précédemment, les roquettes ont atteint des positions dans les villes de Bahir Dar (la capitale de la région) et de Gondar. La force opérationnelle spéciale du gouvernement éthiopien a confirmé sur son compte Twitter le lancement d’au moins une roquette contre les deux villes ce vendredi et “en conséquence, les zones aéroportuaires ont été endommagées”.

Le TPLF était le parti fort au sein de la coalition qui dirigeait l’Éthiopie depuis 1991, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRDF), une alliance basée sur des groupes ethniques, jusqu’à l’arrivée du Premier ministre Abiy Ahmed, lancée le 5 novembre. une offensive au Tigray contre la formation après une attaque sur des bases militaires attribuée à ce parti.

DISCRIMINATION

Ce samedi également, un groupe éthiopien de défense des droits humains a averti que les habitants de Tigray font face à d’éventuelles représailles discriminatoires pour ce conflit.

<< Il existe une crainte et une menace justifiées d'une éventuelle discrimination ethnique >>, a averti la Commission des droits de l’homme en Éthiopie, qui enquête également sur un massacre de civils perpétré par des hommes armés de filiation inconnue, et que l’ONU étudie le plus possible crime de guerre.

17000 RÉFUGIÉS

Le conflit – sur lequel il est très difficile d’obtenir des informations sur le terrain en raison du manque de communication – provoque également un exode de réfugiés vers le Soudan voisin, en particulier vers la région d’Al Gedaref.

Un porte-parole régional, identifié comme Al Tayeb al Abanusi, estime à 17 000 le nombre total de personnes qui ont traversé la frontière pour fuir les combats. “La plupart sont des femmes et des enfants qui sont arrivés en état de famine. Ils mangent les graines de sésame qu’ils trouvent dans les champs”, a-t-il déploré.