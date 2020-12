06/10/2020 Ana Obregón, dans une image de fichier. MADRID, 8 (CHANCE) À seulement trois semaines de la réapparition publique d’Ana Obregón présentant, aux côtés d’Anne Igartiburu, le programme Carillons du réveillon du Nouvel An à La 1, la biologiste s’est à nouveau souvenue à travers ses réseaux social et avec un message déchirant, à Aless Lequio. L’actrice, qui nous coule complètement le cœur, a avoué qu’elle rêvait que son fils et son animal de compagnie Luna – un Golden Retriever décédé trois semaines après son jeune propriétaire – rentraient chez eux et tout ce qu’il a vécu ces derniers mois était juste un cauchemar dont, heureusement, il s’était réveillé. EUROPE SOCIÉTÉ ESPAGNE

MADRID, 8 (CHANCE)

À trois semaines seulement de la réapparition publique d’Ana Obregón présentant, aux côtés d’Anne Igartiburu, le programme Carillons du réveillon du Nouvel An à La 1, la biologiste s’est à nouveau souvenue à travers ses réseaux sociaux et avec un message déchirant. , à Aless Lequio. L’actrice, qui nous coule complètement le cœur, a avoué qu’elle rêvait que son fils et son animal de compagnie Luna – un Golden Retriever décédé trois semaines après son jeune propriétaire – rentraient chez eux et que tout ce qu’il a vécu ces derniers mois était juste un cauchemar dont, heureusement, il s’était réveillé.

Montrant la dernière photo qu’Ana a prise d’Aless avec son chien, l’actrice a partagé son rêve le plus heureux. “Hier soir je me suis endormi en la regardant avec les yeux humides. J’ai rêvé de toi pour la première fois depuis ton départ. Tu es entré dans ma chambre comme chaque matin pour me dire bonjour avec Lunita aboyant”, il a commencé par révéler que, dans son rêve, son fils lui avait dit ” Maman je suis de retour, je suis là “, alors qu’elle” le serrait très fort dans ses bras en essayant de t’empêcher de voir mes larmes de bonheur. Tout était si réel … “. Cependant, “puis je me suis réveillé et la journée a commencé, encore une fois le cauchemar déguisé en réalité. Encore une fois, je flottais dans un éternel” Rien “. Et c’est ainsi que la présentatrice définit sa vie sans Aless:” Se pourrait-il que le La vie est devenue un cauchemar pour moi et le rêve de ma vie? “. Ana assure elle-même que” je ne sais pas “, mais elle n’hésite pas à avouer que” j’ai hâte que la nuit vienne rêver et ainsi pouvoir vivre et t’embrasse à nouveau. “

Une réflexion qui excite et rétrécit le cœur à parts égales et qui, malgré le fait que l’actrice tente de continuer sa vie et de montrer le meilleur de ses sourires, cela montre que la vie sans Aless n’aura guère de sens pour elle à nouveau.

Des visages connus tels que Rosa Benito, Alba Carrillo ou Arancha de Benito ont commenté la publication et, avec de beaux messages d’encouragement, ils ont transmis leur soutien et leur affection à Ana en cette période difficile de sa vie, alors que sept mois sont sur le point de s’achever. du décès d’Aless.