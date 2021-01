Ana Rosenfeld, à Miami (Photos: @ ana.rosenfeld)

Pour Ana Rosenfeld le début de l’année 2021 sera inoubliable. Il le reçut avec sa fille Stefanía et son quatrième petit-fils, Ralph, qui est né en mars dernier à Miami en pleine pandémie de coronavirus, et qu’il n’a rencontré que le 10 décembre lors de sa visite aux États-Unis. En revanche, et le plus important au niveau de la santé, le 2 janvier la première dose du Vaccin moderne contre COVID-19.

Comme l’a dit l’avocat Télé-expositionElle et son mari satisfaisaient aux exigences que le gouvernement des États-Unis demande à appliquer. Il est gratuit et 28 jours plus tard, la deuxième dose doit être administrée.

“J’ai toujours voulu me faire vacciner. Si j’avais eu la possibilité de le faire en Argentine, je l’aurais fait, mais les premiers sont venus pour le personnel essentiel et cette opportunité s’est présentée parce que je suis ici », a souligné l’avocate arrivée au pays en décembre pour passer les vacances avec sa famille.

La famille a célébré Noël et le Nouvel An à Miami

Lorsque la période de vaccination a commencé aux États-Unis, c’était d’abord pour le personnel essentiel et les personnes de plus de 75 ans. Mais le 1er janvier, ils ont annoncé que les plus de 65 ans pouvaient leur donner. Voyant que ses parents remplissaient les conditions –“Ils ne vous obligent pas à être résident, ils vaccinent gratuitement toute personne de plus de 65 ans”, a précisé l’avocat – sa fille a pris un tour d’eux, tous deux âgés de 66 ans.

«Il n’y a pas de bénéficiaire ici. Stefi a eu de la chance car il est entré dans la page à 8 heures du matin, il a eu son tour et à 8 h 05, ils étaient déjà épuisés “Rosenfeld a indiqué et détaillé que 500 vaccinations sont appliquées quotidiennement. Pour sa part, il a fait valoir que parmi les alternatives se trouvaient les formules Moderne ou Pfizer, mais c’était “aléatoire” et il a obtenu le premier: «C’était indistinct pour moi. Je voulais me donner le vaccin “.

«Ce n’était pas si simple», a-t-elle ajouté à propos des formulaires qu’elle devait remplir pour obtenir son autorisation. Comme il l’a expliqué, il ne s’agissait pas de données axées sur ses antécédents médicaux ou sur des maladies préexistantes – “ils n’ont rien donné au diabète de mon mari” – mais on leur a demandé s’ils avaient un type d’allergie. En outre, il y avait une exigence exclusive: qu’au cours des 14 derniers jours, aucun autre vaccin n’avait été appliqué.

Heureux grands-parents: pendant leur séjour à Miami, Ana et Marcelo profitent de leurs petits-enfants

Une expérience inoubliable. Ana et sa famille sont installées à Plage de Miami, et le quart de travail qu’il a obtenu était pour le 2 janvier à midi dans un centre de vaccination situé à plus de 500 kilomètres, dans un port près de Tampa, en Floride. C’est pourquoi, la veille, il a décidé de se rendre dans cette destination pour s’y réveiller avec son partenaire.

«Il y a un couvre-feu ici de 10 heures du soir à 6 heures du matin. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous aurions pu partir et nous ne voulions pas arriver à droite », a expliqué Rosenfeld et a admis: “La nuit précédente, je n’ai rien dormi sur mes nerfs.”

Le lendemain, l’avocate et son mari, Marcelo Frydlewski -qui est un patient à risque d’être diabétique et hypertendu- ils sont montés dans leur voiture et se sont rendus au centre de vaccination. Comme il l’a expliqué, tout le temps qu’ils portaient des masques et à aucun moment ils ne sont sortis du véhicule, toutes les procédures ont été effectuées à partir de là. Et là, ils leur ont donné le vaccin.

Ana et son mari ont 66 ans et ils ont rempli les conditions pour pouvoir se faire vacciner à Miami

Lorsqu’ils sont entrés dans les locaux du centre de vaccination, ils ont dû suivre les flèches qui marquaient le chemin. L’opération s’est déroulée en cinq étapes et “En tout temps, vous êtes escorté par des médecins et des soldats qui gardent la route”.

1. Le personnel de sécurité demande un document certifiant qu’il est la personne autorisée à administrer le vaccin. “Ils vous laissent passer quand ils voient votre nom sur leur liste.”

2. Ils remettent aux autorités le formulaire qu’elles doivent avoir préalablement rempli.

3. Ils vous posent des questions sur votre santé. “Si vous êtes allergique, par exemple.”

Quatre. “Une infirmière, escortée par un militaire, applique le vaccin. Notre truc avec mon mari était en même temps, chacun a abaissé la vitre de son côté de la voiture et ils nous l’ont donné»A expliqué qui ne pouvait pas enregistrer le moment car il était interdit de prendre des photos ou d’enregistrer des vidéos.

5. Ils leur remettent le certificat du vaccin. Les professionnels écrivent sur le pare-brise de la voiture l’heure exacte à laquelle elle a été appliquée et les font attendre 15 minutes dans un établissement où se trouvent des ambulances et des médecins attentifs à chaque citoyen récemment vacciné. “Ils vérifient qu’il n’y a pas de réaction”, a déclaré l’avocat qui ne présentait aucun symptôme indésirable.

“Aller de l’avant! (avant!)”On leur a dit quand ils ont vu qu’ils étaient en parfaite santé.

Lors des quelques promenades qu’elle fait à Miami, l’avocate porte son masque

“Ils disent que j’ai été l’un des premiers Argentins à l’appliquer”, a révélé Ana Rosenfeld. “Je suis calme et excité Il a détaillé ses premières sensations. Quoi qu’il en soit, il faut prendre soin de soi et ne pas se détendre“Qui devrait administrer la deuxième dose entre le 30 janvier et le 2 février.”

Pendant ce temps, il restera chez sa fille à Miami pour profiter de sa famille. «Nous essayons très peu d’aller à la plage et nous ne sortons pas pour nous promener, comme d’autres fois. Ce voyage était différent. Ce que je voulais le plus, c’était de revoir ma fille et de la serrer dans mes bras. Elle a 30 ans et a été confrontée à un accouchement positif au COVID-19. J’étais très affligé parce que j’étais loin et ne pouvais pas l’accompagner“, se lamenter Ana Rosenfeld sur le mauvais moment où il a vécu en mars de l’année dernière. Et qu’au cours des prochaines semaines, vous pourrez profiter du temps passé avec votre famille, en attendant la prochaine candidature, puis retourner en Argentine et reprendre votre activité professionnelle.

Sur la plage, avec deux de ses petits-enfants (@ ana.rosenfeld)

