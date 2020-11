Anabel Fernández Sagasti piétine. Le sénateur sera le président de la PJ à Mendoza

Le sénateur national Anabel Fernandez Sagasti continue de gagner des espaces de pouvoir. La jeune dirigeante proche de Cristina Kirchner deviendra présidente du Parti Justicialista à Mendoza après avoir obtenu le soutien de différents référents de l’espace. La liste que le législateur conduira apparaît comme une option consensuelle au sein du parti interne et inclurait également le maire de Maipú, Matías Stevanato.

Pour accéder à la direction du parti, vous devez d’abord vous conformer à une formalité: faire face à Elena Giordano De La Rosa, représentant de “Gesta Justicialista”, mais il est escompté qu’il n’aura pas de problèmes après le soutien public qu’il a reçu dans les dernières heures pour remplacer à l’actuel président du parti de la province, Guillermo Carmona.

La charge n’est pas moindre. L’année prochaine, il y aura des élections et votre stylo sera indispensable lors de l’établissement des listes de candidats. En outre, en 2021, son mandat actuel au Sénat prend fin et il est écarté que ce sera Fernández Sagasti elle-même qui dirigera la liste des candidats à la Chambre haute.

Soutenue par Cristina Kirchner et militante à La Cámpora, elle a réussi à forger une carrière politique très intéressante pour ses jeunes de 37 ans. Cette année, son nom a gagné en pertinence lorsque le président Alberto Fernández a adopté une de ses idées au milieu de la controverse sur la situation financière du producteur de céréales Vicentín. Avant d’être sénateur, elle était députée provinciale. Et l’année dernière, Fernández Sagasti a remporté le stage et était candidat au poste de gouverneur. Il a perdu les élections générales contre Rodolfo Suárez dans un district dirigé par le radicalisme depuis plusieurs années.

D’autres personnalités renommées du péronisme local figurent sur la liste du parti au pouvoir, comme le maire de Tunuyán, Martín Aveiro et Flor Destéfanis, de Santa Rosa. Le premier semble également fort de chercher un siège au Congrès l’année prochaine, puisqu’en 2023 il n’aura pas la possibilité d’ajouter une nouvelle direction.

Le législateur a recueilli des adhésions au cours du week-end et aujourd’hui, parmi lesquelles celle de Carmona lui-même, celle de l’ancien gouverneur Rodolfo Gabrielli, Alejandro Bermejo, Marisa Uceda, le cyuriste Fernando Ubieta, le chef de l’INV Martín Hinojosa, Patricia Fadel, Jorge Tanús, en plus du kirchnérisme le plus dur et une bonne partie du syndicalisme associé.

Je me joins au consensus pour @anabelfsagasti pour présider le @PJ_Mza

Avec des militants et des dirigeants, j’accompagne et renouvelle mon engagement pour l’unité du péronisme. – Matias Stevanato (@MatiasStevanato) 9 novembre 2020

Aujourd’hui, la PJ travaille en pensant à l’avenir d’une nouvelle Province, dans l’Unité et avec tous les dirigeants unis dans un but commun. Aujourd’hui, une femme, @anabelfsagasti, assume la grande responsabilité de la conduire. Je vais être ici pour que nous puissions réaliser la transformation dont Mendoza a besoin. – Martín Aveiro (@MartinAveiro) 9 novembre 2020