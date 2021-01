28/02/2019 Anabel Pantoja, toujours en convalescence de la rupture du péroné qu’elle a subie, propose sa vision de l’évolution de la guerre que vivent sa cousine Kiko Rivera et sa tante Isabel Pantoja. SOCIÉTÉ

MADRID, 10 (CHANCE)

Anabel Pantoja l’a déjà dit jeudi sur le tournage de Sálvame, ce week-end, elle se rendrait à Séville pour renouer avec sa famille qui lui manque tant et en profiter également pour voir ses amies d’âme, à qui elle a passé des mois et des mois. sans voir. Et la vérité est qu’à travers les histoires de la collaboratrice, nous avons vu qu’elle ne s’est pas arrêtée un seul instant.

Nous l’avons vue avec sa mère, Mercedes, des amis et aussi Raquel Bollo, qui a mangé avec sa nièce et sa mère dans un restaurant à Séville. Loin de télécharger plus d’histoires, vers le milieu de l’après-midi, Anabel n’a plus montré où elle était et les autres.

Quelque chose qui nous est très étrange puisque la nièce même est, comme tant d’influenceurs, une personne qui est en permanence avec le téléphone en main pour publier ce qu’elle fait et avec qui elle le fait à chaque minute. Europa Press, CHANCE, s’est entretenue avec Anabel Pantoja et a avoué qu’elle verrait toute sa famille, nous comprenons donc que cette disparition sur les réseaux sociaux est liée au fait qu’elle s’est rendue à Cantora, peut-être, pour rencontrer sa tante Isabel Pantoja, qui la vérité … traverse la pire période de sa vie.

“Il me reste deux jours et je vais en tirer le meilleur parti. Maintenant, je vais faire certaines étapes que je dois faire et je pars. Je vais voir ma famille et essayer de profiter avec des amis du peu qui reste et aussi avec cette pandémie et le Couvre-feu, voici dix heures… »Anabel Pantoja nous a avoué hier, mais quelles sont ces étapes qui ont envahi son temps et fait oublier à la collaboratrice les réseaux sociaux?

Très probablement, la cousine de Kiko Rivera se réunira à nouveau ce samedi avec sa tante Isabel Pantoja et ensemble, ils parleront de mille choses jusqu’à tard dans la matinée et c’est pourquoi la nièce de la tonadillera n’a pas eu le temps de se mettre à jour dans les réseaux. Quant à la date de son retour au travail, Anabel explique que: “A partir de lundi. Et je pars à Madrid pour travailler et rien, mais très heureuse.”