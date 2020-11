30/09/2019 Anabel Pantoja publie son premier livre, “Sálvame para curvys”. EUROPE SOCIÉTÉ ESPAGNE

MADRID, 2 (CHANCE)

Anabel Pantoja est une boîte de surprises et, une fois de plus, elle a réussi à nous laisser sans voix! Une entrepreneuse comme peu d’autres et après avoir lancé sa propre ligne de bijoux, de maillots de bain ou de lunettes de soleil – parmi d’autres articles qu’elle promeut elle-même via son compte Instagram -, la nièce d’Isabel Pantoja part à la conquête du monde littéraire … et publie son premier livre!

Pendant la détention, Anabel est devenu l’un des profils publics les plus suivis (et dont on parle). Soucieuse de rendre l’accouchement plus agréable pour ses centaines de milliers d’adeptes, la collaboratrice de «Sálvame» n’a pas hésité à partager son quotidien, ses journées d’entraînement, ses recettes de cuisine, ses danses et même ses réflexions les plus sincères . Mettant de côté la honte et montrant son physique retentissant, la cousine de Kiko Rivera a réussi à devenir, à plus d’une occasion, virale pour ses danses et ses mouvements dans sa recherche de perte de calories.

Eh bien, cette spontanéité et cette proximité avec ses followers quand il s’agit de partager sa vie de tous les jours se reflètent désormais dans son premier livre, dont la publication une Anabel enthousiasmée a révélé sur son compte Instagram: “ENFIN JE PEUX VOUS DIRE! L’aventure a commencé dans l’isolement et je n’ai jamais pensé que le 10 novembre serait né! Tout cela n’aurait pas été possible sans @mrediciones @planetadelibros @salvameoficial. Ici je vous raconte comment je me lève, ce qui me motive et surtout ce qui ne me fait pas peur … Vous aurez aussi vos Pantorecetas et Pantorex. J’espère que vous l’aimerez autant que moi …

Anabel, comment pourrait-il en être autrement, joue – avec une photo dans laquelle elle ressort radieuse de bonheur – la couverture de son premier livre, “Save me plan for curvys. Gymnastique, recettes et art de vivre”. La nièce d’Isabel Pantoja a le sens des affaires et, comme cela a été dit à plusieurs reprises dans le programme dans lequel elle travaille, elle gagne un million de dollars grâce aux produits qu’elle promeut sur Instagram. On ne doute donc pas que son premier livre – assez surprenant de voir comment à plusieurs reprises la collaboratrice se vantait de son manque de formation et de culture générale – deviendra un “Pantoéxito”, comme tout ce que le sévillan entreprend.