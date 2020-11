20/09/2019 Anabel Pantoja EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD PAGE OFFICIELLE DE ‘GH VIP 7’

MADRID, 15 ANS (CHANCE)

Depuis que Kiko Rivera a siégé sur le plateau de Cantora: l’héritage empoisonné vendredi, Anabel Pantoja ne s’est exprimée ni sur les réseaux sociaux, ni sur aucune émission télévisée. Aujourd’hui dimanche, la nièce a décidé de montrer son avis et l’a fait savoir très clairement dans la situation dans laquelle elle se trouve. Faites également attention! car cela garantit que vous avez pris une décision très importante que vous allez rendre publique:

«Je voulais vous dire que j’ai lu des messages, mais j’ai réalisé que j’ai reçu beaucoup de messages cruels, d’insultes et surtout de m’accuser de crimes, ce qui est la chose la plus forte. Je comprends que c’est public, Kiko est comme mon frère et Il a tout mon soutien depuis le début, mais ma tante aussi. Donc, quiconque ne le comprend pas, je le respecte, mais cela ne vous donne pas le droit de m’insulter ou de m’accuser ou de me mettre dans des lieux et des moments où je ne suis même pas né. À partir de demain J’ai pris une décision, tu vas la rencontrer et bien sûr j’aime ma famille par dessus tout et n’importe quoi “

Ce sont les mots qu’Anabel Pantoja a montrés à travers ses histoires Instagram et il semble que la nièce soit très claire sur ce qu’elle va faire à partir de maintenant, demain nous devrons être très attentifs pour savoir ce que c’est décision.

De cette façon, il précise qu’il soutient à la fois sa tante Isabel Pantoja et sa cousine Kiko Rivera et continue sans vouloir se positionner d’un côté ou de l’autre, car comme il l’a bien commenté tout au long de la semaine, c’est une question tellement compliquée que ça peut être dangereux.